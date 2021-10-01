協商破局 1兆元基建案 眾院闖關不成

國會民主、共和兩黨高層都有意通過多達1兆元的基建案。圖為佛州的橋樑工程。（Getty Images）

臨時開支法案30日在國會過關，暫時避過政府停擺危機後，先前已獲兩黨支持、在參院通過的1兆元基礎建設法案成了下一個戰場；眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)30日晚間強力推動表決此案，但因黨內反對力量強大，波洛西在晚間11時前宣布取消當晚的投票 ，繼續協商。

黨內反對力量強大 波洛西延後投票

投票延後凸顯拜登總統的基建計畫遭遇重大挫折；由於自由派的反對，眾院民主黨 領袖缺乏所需的支持，被迫將投票延後；但民主黨領袖和支持法案的人士聲稱延後投票是暫時性的，仍計畫在1日投票，可以有更多時間就氣候變遷和社會安全網法案內容達成協議。

紐約時報分析，如此發展意味著民主黨中間派與自由派儼然面臨攤牌時刻，自由派國會議員揚言，倘若另一項社會政策法案未能獲得進展，將不惜讓基建法案玉石俱焚。

民主黨國會領袖原本告知黨團成員，基礎建設法案30日晚間9時之前不會交付表決，但不排除深夜達成協議，但顯然協商破局。

會計年度終日 民主黨4要務一團糟

9月30日是會計年度最後一天，民主黨同時忙著處理四大要務：讓聯邦政府機關在午夜過後仍有預算得以維持運作，確保有能力償還政府債務，搞定基礎建設法案，以及草擬波洛西形容為個人國會生涯「巔峰之作」的氣候變遷與社會安全網法案。

紐約時報報導，四項任務中除了第一項順利完成，其他則是一團糟。

基礎建設法案與社會政策法案都是拜登總統的施政優先項目，拜登已經投注龐大政治賭注，承諾必定推出基礎建設法案，而具有革新意義的社會政策包裹法案能否立法成功，則攸關拜登執政的歷史評價。

30日中午，自由派民主黨眾議員在與波洛西洽談結束後表示，除非參院通過規模3.5兆的社會政策法案，否則將反對基建法案；社會政策法案內容包括擴大托兒服務、全國免費學前班、讓勞工享有照顧家人帶薪休假與帶薪病假以及對抗氣候變遷等。

拜登總統29日曾在白宮分別會見民主黨溫和派參議員曼欽和席納瑪，還出席29日晚的年度國會棒球比賽，展現善意姿態，希望避免國會投票時基建案遭挫敗。（路透）

「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)說，波洛西只是想了解進步派議員的立場究竟為何，「我們告訴她，我們的立場並未改變。」

民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)30日則對媒體表示，如果社會政策與氣候變遷法案的規模，是未來10年花費超過1.5兆元，就不打算投票支持。

波洛西在例行每周記者會上，仍對基礎建設法案過關表示樂觀說，與曼欽有著許多共同點，包括兩人都是義大利裔天主教徒，「而且讓我告訴大家協商的要點何在：就是不厭其煩。」