眾院基建案將投票 共和黨議員頻催票 表態支持寥寥可數

部分共和黨參議員在商業團體壓力下，支持基建案，卻反對隨之而來的龐大預算案。圖為共和黨參議員巴拉索(John Barrasso)手捧貼有3.5元標籤的開支法案文件。（歐新社）

隨著眾院 基礎建設法案投票逼近，部分共和黨 參議員和商業團體努力團結共和黨籍議員，爭取支持基建案。

即將表決的法案是兩黨溫和派妥協的成果，但眾院共和黨領袖仰賴成員反對1兆元基建法案，指此案會為民主黨 推動更大規模的氣候變遷與社會政策法案鋪路。

共和黨的反對聲浪對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)形成壓力，民主黨內部有更多的進步派成員，且她的民主黨黨團威脅眾院須先通過更大規模的法案，才會支持基建法案；若共和黨全都投反對票，波洛西只能承擔三位民主黨議員倒戈。

部份協助起草法案的共和黨參議員與影響力龐大的商業團體，如美國商會(USCC)和大企業組成的「商業圓桌會議」(Business Roundtable)，已開始說服共和黨眾議員支持該法案。

「這是個好法案，對國家有幫助，我鼓勵共和黨同袍支持。」負責磋商該法案的議員之一、共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)最近頻頻打電話；他說：「有人告訴我，他們會支持，但也有人壓力山大。」

各方遊說壓力將決定基建法案的命運，共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)密切觀察共和黨就基建法案的投票意向；他說：「我們盡可能維持少數。」

少數隸屬於兩黨「問題解決黨團」(Problem Solvers Caucus)的眾院共和黨表示將支持法案，其成員包括里德(Tom Reed)、費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)和貝肯(Don Bacon)；另外，眾院最資深的聯邦眾議員唐·揚(Don Young，阿拉斯加)27日表態支持該法案。

目前表態支持法案的議員寥寥可數，企業支持的溫和派民主黨團體「第三道」(Third Way)29日發表公開信，匯集貝肯等26位力圖解決問題的共和黨議員聯名簽署，表明他們將支持該法案。

「你必須解決國家問題並將國家置於黨之前，如此方能競選公職並徵募競選資金。」第三道主席考萬(Jonathan Cowan)寫道：「除了現在表態支持並投票贊成該法案之外，其他任何事都向選民傳達了你不過支持虛假的兩黨合作罷了。」