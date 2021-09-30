眾院基建案投票倒數 民主黨進步派分歧 再生變數

盡管民主黨議員意見分歧，但眾院議長波洛西表示，仍希望能夠爭取到足夠支持票數，讓基建和預算法案都過關。（Getty Images）

上看3.5兆元的教育、健保及氣候變遷包裹法案命運未卜，規模約1兆元的兩黨版本基礎建設包裹法案是否應於30日進入投票 ，勢力龐大的眾院民主黨 進步派28日意見分歧；目前僅七名眾議員 公開支持兩黨版本的法案；民主黨必須化解內部分歧，或再次延後原訂30日舉行的表決。

諸多跡象顯示，眾院民主黨高層面臨黨內愈來愈多雜音；某些進步派民主黨眾議員強調，除非3.5兆元包裹法案參院過關，否則絕對不會投票支持基建法案；但其他民主黨眾議員則表示，從蛛絲馬跡看來，進步派似乎已對基建法案達成協議。

先前同意民主黨自由派要求的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)突然態度轉變，27日晚間表示兩套包裹發案應該脫勾處理。

若再延後 溫和派揚言將倒戈

波洛西原定30日舉行基建法案投票，兌現她對溫和派的承諾；基建法案投票最初訂在27日，已延後一次，溫和派威脅若再延後投票將倒戈。

溫和派眾議員岡薩雷斯(Vicente Gonzalez)表示：「顯然，我們這群人對此會很困擾，將會是場災難。」

眾議員斯蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy)29日則說：「若明天的投票延期或未能舉行，將會是嚴重的信用缺口，拖累拜登總統議程所需的前進動力。」

3.5兆包裹法案框架仍在研議

民主黨國會領袖指出，3.5兆元包裹法案的基本框架仍在研議中，包括支出整體規模，盼能在30日前爭取自由派民主黨眾議員支持。

「未來幾天，我們希望能夠取得共識，然後從以共識做為基點，向前邁進。」波洛西28日對媒體記者表示，希望能夠爭取到足夠支持票數，讓兩套法案皆能過關。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)對媒體表示，目前國會議員之間正設法對法案整體開銷金額達成協議，希望能獲得參院民主黨團全體50名參議員都願意支持的結果。

過去數周以來，民主黨國會議員之間對於法案總金額始終無法取得共識；華爾街日報指出，截至28日晚間為止，仍無法確知基礎建設法案的基礎要項能否在預計進入投票的30日之前敲定，或者自由派民主黨眾議員是否能夠覺得滿意。