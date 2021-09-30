無證移民條款 參院又打回票 民主黨再試C計畫

民主黨兩度嘗試將無證移民身分合法化條款納入預算協調程序，29日再次遭到參院立法程序官打回票。圖為海地無證移民偷入美境後，乘巴士等待安置。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，民主黨 第二度嘗試將無證移民 身分合法化條款納入預算 協調程序，29日再次遭到參院立法程序官(parliamentarian)伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)打回票。

立法程序官屬於非黨派職務，任務是解釋參院艱深法條的意義；麥唐諾19日裁定，有關移民的文字不能納入得以免於受到共和黨議事杯葛的預算協調程序法案條文。

圖為海地無證移民日前從美墨邊境涉水進入德州境內。(美聯社)

但民主黨並未放棄，28日再度對麥唐諾遞交備忘錄，爭取在預算協調程序納入移民條款，理由是為了將移民身分合法化申請登記日期，從1972年修改為2010年。

根據民主黨在備忘錄中對麥唐諾的提議，如果修改目前在美國居住無證移民何時能夠遞件申請合法身分的日期，數以百萬計的無證移民就可以將身分合法化。

有線電視新聞網分析，民主黨兩次闖關都失敗，現在如果想在拜登總統上任第一年通過規模龐大的移民改革，可行之道只剩將移民條款列入經濟政策法案，不過成功機率相當渺茫。

報導指出，麥唐諾在書面回覆中寫道：「這項登記日期提議的適用對象，為目前在法律規定之下並不具備調整身分資格的民眾(頗高比例屬於特定族群)，這些人得以因此變成符合資格，這是重大的政策改變，我們對於這個問題的分析結論為，基本上等於合法永久居民(lawful permanent resident, LPR)提案。」

民主黨提案內容，是把原本條文允許1972年以前抵達美國的無證移民提出身分合法化申請，延長到2010年；移民倡議組織FWD.us分析指出，如果把能夠申請身分合法化的日期從1972年改成2010年，約有670萬民眾將變成有資格申請綠卡。

消息人士指出，民主黨陣營爭取移民改革條款的努力「仍未結束」，但二度遭麥唐諾駁回對民主黨而言，實為重大挫敗。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)指出，民主黨目前正在考慮其他備案，繼續向麥唐諾提出申請。

參院多數黨黨鞭、民主黨籍伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)29日說，這個結果「令人失望」；他說：「很遺憾的，我們找不到適當文字，能夠達到預算協調程序的規定。」他表示，民主黨一定再接再厲，要找到納入移民條款的辦法。