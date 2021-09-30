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政府若關門 稅收、移民積案如山 像暴風雪火燒屋

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府表示，倘若政府因沒有經費在30日午夜停止運作，仍將力保因應疫情的聯邦雇員繼續工作。拜登總統29日也取消視察芝加哥行程，坐鎮白宮，督導法案磋商。（路透）
拜登政府表示，倘若政府因沒有經費在30日午夜停止運作，仍將力保因應疫情的聯邦雇員繼續工作。拜登總統29日也取消視察芝加哥行程，坐鎮白宮，督導法案磋商。（路透）

聯邦政府面臨再度關門危機，但在此威脅到來之際，包括國稅局、移民簽證審核、社安金發放在內的多個聯邦機構業務運作和服務，早因疫情積案累累，努力清除積壓猶嫌不及；一旦政府關門，影響層面勢必更加擴大，延誤問題雪上加霜。

拜登政府已表示，倘若政府因沒有經費在30日午夜停止運作，仍將力保因應疫情的聯邦雇員繼續工作；但政府關門仍將導致數十萬名聯邦工人休假，情況恐怕比川普政府2018年年底至2019年初寫下的部分機構停止運作35天紀錄還糟；更何況，有些機構的日常服務運作，正勉強從疫情的破壞中重建。

無黨派智庫「公共服務夥伴關係組織」(Partnership for Public Service)總裁兼執行長斯蒂爾(Max Stier)表示，「這等於是在暴風雪中把屋子給燒了，原本已經夠困難的事，變得更加困難。」

國稅局因疫情曾令數千名員工失業18個月，現正努力為納稅人服務；國務院手上有50萬名申請簽證移民正在等待安排面試；目前護照核發的等待時間長達16周；至於社安金監管機構最近發現，由於去年3月後，許多地方辦公室現場服務暫停，今夏有數以千計的社安金案件沒有處理。

眼看政府關門迫在眉睫，國稅局的應急計畫是從8萬2000名員工中召回3萬2000人執行「必要」工作，包括電腦運作、郵件處理及建築和數據安全；至於稅務審計、收款活動、客戶服務熱線、納稅申報處理和其他運作，則將停止。

過去由於國稅局數千名員工被迫在家上班，無法接聽電話或接觸機密的納稅人資料，國稅局的退稅、審計等服務已落後好幾個月；國稅局官網即明確警告納稅人，「疫情持續令某些服務延遲」。

全國財政員工工會(National Treasury Employees Union)全國主席瑞爾登 (Tony Reardon) 聲明指出，國稅局員工在清理疫情積案已有很大進展，但政府停擺期間的任何無薪休假，都會讓「進展受挫」。

白宮預算辦公室發言人哈桑(Abdullah Hasan)發表聲明說，「我們非常期望國會兩黨合作，保持政府運作，為需要的國人提供急難救助，避免災難性違約，尤其是現在我們仍在努力抗疫並推動經濟復甦。」

國稅局 疫情 社安金

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