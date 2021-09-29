遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭中國限制出境的麻州華裔姊弟辛西婭‧劉(右)和維克多‧劉(左)26日已返抵美國。（取自推特）

國務院 官員27日證實，遭中國 限制出境的麻州華裔姊弟辛西婭•劉(Cynthia Liu)和維克多•劉(Victor Liu)26日已返抵美國；這對姊弟上周末獲准離開中國，時機恰逢美國司法部與中國科技巨擘華為(Huawei)公主、財務長孟晚舟(Meng Wanzhou)達成協議，讓她從加拿大包機返中。

劉姓姊弟2018年起遭中國當局下達「限制出境」禁令，兩人並未被指控任何罪名，可在中國境內自由移動，但不能出境。

美方官員歡迎劉姓姊弟平安返美，感謝美國駐上海領事館人員居中協調，重申美方反對中方的強制限制出境令，美國政府將持續維護公民權益，力抗中方的類似禁令和隨意拘留政策。

劉家兩姊弟年齡都是20多歲，父親劉長明是中國百大通緝要犯之一，他在擔任中國交通銀行廣州分行行長時，涉入高達14億美元的放款詐欺案，2007年底逃離中國，目前下落不明。

辛西婭和維克多2018年6月自美前往中國探望病重的祖母，被中國當局限制出境，並拿兩人當作誘使劉長明返中的「人質」；兩人的母親桑德拉•韓(Sandra Han)2018年與兒女返中後被捕，有美國公民 身分的她仍被關押在中國監獄，原因不明。

華爾街日報(WSJ)報導，中國國家主席習近平掌權以來，當局限制人民出境的方式愈來愈普遍。

美國國務院今年1月發布旅遊警告，提到中國可能對美國人施加限制出境令，且被施予禁令者不會事先知情，往往要到準備離境時才赫然發現被限制。

劉家姊弟與孟晚舟獲釋的時間點接近，但美國官員澄清兩者沒有關聯。國務院發言人柯里(Anthony Coley)說：「司法部考量事實、法律和訴訟風險，單獨與孟晚舟達成協議。」

兩起案件凸顯華府與北京能在司法議題和政策歧見下，建立某種程度的合作關係。

曾任美國駐摩洛哥大使的金斯伯格(Marc Ginsberg)一直為辛西婭和維克多無償辯護，他將兩人獲釋歸功於拜登總統與習近平9日的通話「有助打破僵局」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)27日表示，拜登月初就華為及兩名被中方囚禁的加拿大人與習近平通話，但沒有磋商任何事情。