致電李作成 密利點名：龐培歐、艾思博全知道

參謀首長聯席會議主席密利28日在參院軍事委員會作證時，稱他於川普任期尾聲兩度與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成通話屬於職責所在。（歐新社）

參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)28日在參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)作證時，為曾於川普 任期尾聲兩度打電話給中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成極力辯駁說，這兩通電話就像他打給世界其他國家軍事領袖的電話一樣，屬於職責所在，旨在「避免軍事衝突、危機處理以及避免核武強國之間爆發戰爭」。

密利說，根據當時美國情報官員評估，中國 方面非常擔心川普可能對中國開戰；密利說：「我知道，我確信，川普總統無意攻擊中國，向中國傳達這一訊息是我的責任。」

密利還說，川普政府其他官員知道他打電話給李作成；他說，多位高層政務官都知道打電話給李作成一事，對於政府高層官員來說並非秘密，去年10月那通電話八人在場，今年1月那一通則有11人在場；知情者包括當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、國防部長艾思博(Mark Esper)。

對於1月與李作成通電話，密利指出，當時的代理國防部長米勒(Christopher Miller)也知情。

密利在聽證會上說，自己「並沒有資格確定美國總統的精神狀況如何」；但川普任期尾聲時，自己的職責就是降低軍事衝突。

「水門案」資深記者伍華德(Bob Woodward)與華盛頓郵報記者柯斯塔(Robert Costa)合寫的爆料新書「危急關頭」(Peril，暫譯)中指出，密利在川普執政末期曾兩度秘密致電李作成；密利在談話中向李作成保證，如果被川普下令對中國開戰，屆時將先行私下警告。

書中寫道，密利擔心川普可能在任期尾聲對中國動武，於2020年10月30日及2021年1月8日兩度打電話給李作成，時間點分別是2020年大選之前倒數四天，以及1月6日挺川暴徒攻占國會並釀成死傷的兩天之後。

63歲的密利在聽證會上說，打給李作成的第一通電話是有明確動機的，因為美國情報單位掌握訊息顯示，「中國方面非常擔心遭受美國攻擊」。

密利在聽證會上也說：「我可以確定說，川普總統並沒有要攻打中國的意思，我的職責所在則是傳遞總統的命令與意圖。」

密利表示，在28日稍後對參議員秘密簡報時，將提供當時情報單位提供的情資消息，包括所有電郵、電話紀錄、備忘錄、證人名單等。

川普28日發表聲明指出：「難怪阿富汗撤軍搞得亂七八糟。密利將軍把所有時間都花在跟撰寫假消息爆料書的作者講話了。」

爆料新書消息曝光後，川普對於密利曾兩度致電李作成一事曾經表示，密利從來不曾透露打了電話給李作成。