中國政府阻航空業者採購波音 商務部長：別踩美國紅線

商務部長雷蒙多28日說，中國航空業者對波音公司數百億美元的採購訂單，因遭北京當局從中作梗而受阻。（路透）

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)28日抨擊中國 未遵守美中第一階段貿易協議的採購承諾，中方公司對波音公司數百億美元的採購訂單也因遭北京當局從中作梗而受阻；她呼籲中國尊重美國 智慧財產權，信守國際貿易規範，別踩美國國安紅線，美國要建立的是「不傷害國家安全的堅實商務關係」。

雷蒙多28日在華盛頓經濟俱樂部(the Economic Club of Washington, D.C.)演講，說明商務部如何協助增加美國競爭力，中國成為焦點。

華爾街不斷施壓希望撤銷對中國施加的關稅，不過美國政府並未鬆口，雷蒙多表示，關稅是工具之一，是手段不是策略，美國對中國應有整體戰略。

雷蒙多在會中表示，「中國航空業者有意向波音購買數百億美元的飛機，中國政府從中作梗」。她說，中國必須遵守規範，美國要能施壓並確保能追究其責任，若事與願違，美國會考慮採取更多積極措施。

拜登政府上任迄今，外交高層對話辛苦維繫，軍事高層對話受阻，美中貿易高層5月首度對話，貿易代表戴琪(Katherine Tai)透過視訊與中國國務院副總理劉鶴討論美中貿易關係的重要性，戴琪也提出關切議題，中方表示願持續溝通。

雷蒙多表示，美國在國安領域對中採取強硬策略，但在商業上不是，只要中國不踩國安紅線，「我們想和中國做生意」，中方必須尊重美國智慧財產權並提供市場准入，美國會持續為此奮戰。

雷蒙多說，要增加美國競爭力，就要投資國內，商務部將聚焦四面向：分散供應鏈與復興製造業；強化美國勞動力；推動研發經濟；以及確保美國企業能與全球競爭。

有關研發，雷蒙多表示，最顯著的例子就是半導體，20年前，美國製造全球四成的半導體晶片，如今美國製造比重僅12%，最先進晶片的製造比重為零；她呼籲國會支持晶片法案(CHIPS Act)，商務部將投資520億美元在國內打造半導體供應鏈。

此外，雷蒙多提到，中國投資研發的比率是美國的三倍有餘，美國研發支出占國內生產總值(GDP)比率為全球第十，當美國著手應對氣候變遷，意味著走向乾淨能源的未來，數百萬的工作機會就在綠色能源技術開發，是美國拿下這些工作機會？或者中國？

同日，雷蒙多接受CNBC專訪表示，美國會聯合盟友一起施壓中國，若要放緩中國研發腳步，美國必須與歐洲合作；「我們不想看到如中國般的獨裁國家決定遊戲規則，應該是由在乎隱私、自由與個人權利的盟國共同制定規範」。