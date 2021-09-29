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參聯會主席與拜登唱反調：阿富汗戰爭戰略失敗

記者顏伶如／綜合報導
美國於今年8月倉促從喀布爾機場撤離僑民及阿富汗盟友，圖為8月26日持各種件的阿富汗人要求美軍放行進入喀布機場，以便隨美軍軍機撤離。（歐新社）
美國於今年8月倉促從喀布爾機場撤離僑民及阿富汗盟友，圖為8月26日持各種件的阿富汗人要求美軍放行進入喀布機場，以便隨美軍軍機撤離。（歐新社）

美國阿富汗撤軍混亂招致國會調查，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)28日在參院作證時說，長達20年的阿富汗戰爭是「戰略失敗」(strategic failure)，並表示其實美國應該在阿富汗保留數千駐軍，才能避免美方支持的喀布爾政府垮台，防止民兵組織神學士(Taliban)迅速奪權。

先前有消息傳出，密利曾建議拜登總統不要將所有美軍從阿富汗撤出；同時出席28日參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)在會上證實消息為真。

參謀首長聯席會議主席密利(右)28日在參院作證時，稱長達20年的阿富汗戰稱是「戰...
參謀首長聯席會議主席密利(右)28日在參院作證時，稱長達20年的阿富汗戰稱是「戰略失敗」。同時出席聽證會的國防部長奧斯丁(左)則證實，密利曾建議在阿富汗保留駐軍。（美聯社）

參院軍事委員會共和黨籍成員指出，密利作證內容就是拜登沒說實話的證據；拜登日前接受電視媒體訪問時曾說，軍方高層並未要求必須保留駐軍在阿富汗。

前總統川普在任內與神學士達成協議，美方同意2021年5月前將縮減阿富汗駐軍為零，結束2001年10月以來的戰爭。

在聽證會上，密利拒絕透露拜登今春考慮是否履行川普政府與神學士的協議時，他曾經提供哪些建議；奧斯丁在聽證會上也不願透露曾給過拜登什麼建議。

密利答覆參議員詢問時說，他個人的看法是，美國應該至少需要維持2500名駐軍在阿富汗，防止喀布爾政府垮台，避免神學士重新執政。

今年8月中旬，阿富汗情勢急轉直下，超出美國原本的情資掌握，美國支持的阿富汗政府以及由美國培訓的阿富汗政府軍迅速崩解；曾於1996年至2001年間統治阿富汗的神學士，重掌阿富汗政權，接下來引發美國倉促從喀布爾機場撤離僑民及阿富汗盟友等；更在撤離時遭自殺炸彈客攻擊，導致13名美軍被炸死。

密利作證時形容，神學士民兵靠著騎著摩托車的數百人，沒有發射一槍一彈，就攻占了喀布爾。

今年8月，神學士民兵靠騎著摩托車的數百人，未發一槍一彈，就攻占了首都喀布爾。圖為...
今年8月，神學士民兵靠騎著摩托車的數百人，未發一槍一彈，就攻占了首都喀布爾。圖為神學士士兵9月1日遊行，慶祝美軍撤離阿富汗。（歐新社）

美聯社報導分析，這場長達六小時的聽證會，將是國會追究阿富汗戰爭失敗原因的起點；聽證會上涉及阿富汗戰爭問題的深度與廣度，反映著多年來國會對這場戰爭缺乏監督權，而美國為了阿富汗戰爭則投注了高達數千億的預算、2461名美國人在阿富汗戰爭中喪生。

密利作證時說，阿富汗戰爭的結果屬於「戰略失敗」，「如今敵人掌控了喀布爾，實際狀況就是如此，這是20年累積出現的結果」。

密利指出，美國必須從阿富汗戰爭學到教訓，例如美軍是否讓阿富汗變得過度依賴美國技術，使得阿富汗部隊表面上看來很像美國軍隊。

密利是由前總統川普任命為參謀首長聯席會議主席，拜登上台後獲留任；共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)在聽證會上詢問密利，意見未獲總統採納後，為何沒有選擇辭職？

密利回答，自己的職責則是提供給身為三軍統帥的總統最佳建議，但總統不需要全盤接受。

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