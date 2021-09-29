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政府明關門？財長：下月18日之後 所有帳單都付不出

記者胡玉立／綜合報導
財政部長葉倫。 (路透)
財政部長葉倫。 (路透)

兩黨對峙態勢緊繃之下，參院共和黨人28日再次阻擋民主黨人調高美國債務上限，導致聯邦政府30日因無經費而停止運作迫在眉睫；財政部長葉倫(Janet Yellen)28日向國會表示，若聯邦借貸上限未在10月18日之前提高，財政部將無法支付政府所有帳單。

「到那時，我們預計財政部將擁有非常有限的資源，這些資源將很快耗盡。」葉倫在28日上午給國會領袖的信中表示：「我們不確定在那一天之後，我們是否能繼續履行國家所有承諾。」

聯邦政府預算年度30日到期，聯邦借貸將在10月18日左右到達上限，以微弱優勢控制參眾兩院的民主黨人正設法避免雙重財政災難，同時設圖推進拜登總統雄心勃勃的立法議程。

但參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)堅稱，民主黨人利用議會策略，在沒有共和黨投票情況下暫時解除政府28.4兆元債務上限；於是，參院共和黨議員27日晚，首度成功拒絕支持民主黨挾帶提高債限的延長聯邦政府運作法案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)28日試圖以多數票通過提高債務限額，允許民主黨自行提高上限，但麥康諾反對，再次阻止此立法策略，兩黨高風險攤牌過程繼續延長。

由於黨派兩極分化，財政危急局勢似已變成為美國政治常態；最近一次聯邦政府關門發生在前總統川普任內，總計持續35天，於2019年1月結束。

但拜登政府除了預算年度30日到期和聯邦借貸上限10月18日到期之外，兩黨對於拜登任內重大議程、即共約4.5兆元的兩項法案，立場嚴重分歧，情勢嚴峻。

拜登已取消原定29日前往芝加哥推廣新冠疫苗的行程，以便繼續與民主黨溫和派和進步派談判；熟悉會談的政府消息人士表示：「一切正在進展中，總統將留下來繼續參與。」

眾院上周通過的措施將在12月3日之前為政府提供資金；除國會必須能在29日通過類似時間表，還得處理提供財政部額外借款權限的問題。

民主黨 拜登 參院

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