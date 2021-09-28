反對疫苗卻被當危險人物 醫護深感背叛：我們心靈受傷

聯邦強制疫苗接種令生效日即將到，各州都要強制執行。(美聯社)

醫護人員站在對抗新冠病毒的第一線，疫情爆發以來工作 量倍增，壓力沉重。但某些醫護人員基於個人健康考量、擔心副作用等，不願接種新冠疫苗 ，寧可因此被開除也不為所動。紐約時報報導分析，紐約州 對醫護人員下達的接種疫苗強制規定27日生效，成效如何將成為其他州參考指標。

紐約州衛生廳今年8月宣布，全州醫護人員及養老院等長照機構員工都必須在9月27日前接種新冠疫苗，對於拒絕配合規定者雇主有權開除。強制規定上路後，落實成果是好是壞將成為其他州是否跟進的參考指標。到目前為止，鄰近各州採取措施則略為寬鬆，新澤西州與康州並未對醫療或長照機構工作人員發布若不接種新冠疫苗，便可能遭到開除的規定。

紐約州水牛城伊利郡(Erie County)醫學中心註冊護士塞拉芬(Greg Serafin)工作可能即將不保，他已針對州府接種疫苗強制規定提告。

塞拉芬說，接下來的處境可能是被處以停薪停職30天，然後就被開除。他說，就算丟掉飯碗，「我照樣不會去打疫苗」。

擔任醫師助理(physician assistant)已18年的紐約貝塔維亞(Batavia)聯合紀念醫院護士黛博拉‧康瑞德(Deborah Conrad)說，因為擔心新冠疫苗引發不良作用，所以拒打。她說：「並不是我不願意繼續工作，而是我不被允許繼續工作了。」

在紐約威徹斯特(Westchester)醫療中心健康系統，旗下約有1萬2000名醫護人員已接種疫苗，但內部有著人數不多但聲浪頗高的反疫苗員工，讓醫護人員接種疫苗計畫落實遭遇困難；這些醫護人員認為自己的工作具有神聖使命感，雇主或州府祭出要求打疫苗或逕行開除等強制規定手段，讓他們深感遭到背叛。

康瑞德說，醫護人員不管是否打新冠疫苗，「我們都覺得心靈受傷」。她說，在職場上向來覺得在同事之間受到敬重，「可是將我提升到如此地位的同一批人，現在卻用看待危險人物的眼光對我，這讓人很難接受」。她說，新冠疫苗尚未問世前，醫護人員就是靠著各種防護裝備來保護自己，也保護病患，無法理解為何現在不能維持相同模式。