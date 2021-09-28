我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

國務院發言人確診染疫 布林肯幸篩檢陰性

編譯柯立偉／綜合27日電
國務院發言人普萊斯上周參加紐約聯大活動後確診。(美聯社)
國務院發言人普萊斯上周參加紐約聯大活動後確診。(美聯社)

國務院發言人普萊斯(Ned Price)上周參加紐約聯合國大會時，在每周的例行性新冠肺炎病毒檢測中確診；國務院表示，普萊斯已完整接種兩劑疫苗，且美國代表團所有人都沒有被傳染的風險，國務卿布林肯(Antony Blinken)的檢測也呈陰性。

獲知自己確診後，普萊斯27日在推特上表示：「早上發現自己有一點感冒症狀，隨後檢測發現確診，接下來將度過10天隔離期；雖然因此有點沮喪，但對於自己受到安全且有效的疫苗保護，仍然很感恩。」

據國務院副發言人賈琳娜．波特(Jalina Porter)指出，國務卿在獲悉普萊斯確診後，也在27日上午立刻進行例行性檢測，結果為陰性確定未確診；此外，美國代表團其他成員目前為止都沒有表現出任何症狀，接下來會依據標準作業程序預防病毒進一步擴散。

戴著口罩的國務卿布林肯23日在紐約出席聯大活動。(路透)
戴著口罩的國務卿布林肯23日在紐約出席聯大活動。(路透)

波特並強調，由於普萊斯自23日開始就沒有任何外國代表團成員接觸，因此目前沒有向任何外國代表團成員示警。

她說：「發言人普萊斯自23日起未與外籍代表團接觸，而表現出新冠肺炎症狀的時間點又在最後一次與外國代表團接觸後的將近100小時之後；經諮詢醫療團隊，我們認為實際上的風險應在25日之後，但自25日開始，普萊斯也沒有和國務卿或美國代表團的任何一位官員接觸。」

因應新冠肺炎疫情影響，聯合國大會雖恢復實體會議，但規定所有與會人員在議事堂中必須戴口罩。

檢測 國務院 美國

上一則

中國提供的證據不足 世衛將重啟「新冠溯源」調查

下一則

完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

延伸閱讀

國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性

國務院發言人「突破性感染」 布林肯接觸密切 幸檢測陰性
布林肯：美樂見中國釋放加拿大兩公民

布林肯：美樂見中國釋放加拿大兩公民
台爭取入CPTPP 美國務院肯定WTO表現及擁護民主價值

台爭取入CPTPP 美國務院肯定WTO表現及擁護民主價值
西雅圖好老闆 減薪百萬還賣房 讓員工7萬薪起跳

西雅圖好老闆 減薪百萬還賣房 讓員工7萬薪起跳

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了