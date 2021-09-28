國務院發言人確診染疫 布林肯幸篩檢陰性

國務院發言人普萊斯上周參加紐約聯大活動後確診。(美聯社)

國務院 發言人普萊斯(Ned Price)上周參加紐約聯合國大會時，在每周的例行性新冠肺炎病毒檢測 中確診；國務院表示，普萊斯已完整接種兩劑疫苗，且美國 代表團所有人都沒有被傳染的風險，國務卿布林肯(Antony Blinken)的檢測也呈陰性。

獲知自己確診後，普萊斯27日在推特上表示：「早上發現自己有一點感冒症狀，隨後檢測發現確診，接下來將度過10天隔離期；雖然因此有點沮喪，但對於自己受到安全且有效的疫苗保護，仍然很感恩。」

據國務院副發言人賈琳娜．波特(Jalina Porter)指出，國務卿在獲悉普萊斯確診後，也在27日上午立刻進行例行性檢測，結果為陰性確定未確診；此外，美國代表團其他成員目前為止都沒有表現出任何症狀，接下來會依據標準作業程序預防病毒進一步擴散。

戴著口罩的國務卿布林肯23日在紐約出席聯大活動。(路透)

波特並強調，由於普萊斯自23日開始就沒有任何外國代表團成員接觸，因此目前沒有向任何外國代表團成員示警。

她說：「發言人普萊斯自23日起未與外籍代表團接觸，而表現出新冠肺炎症狀的時間點又在最後一次與外國代表團接觸後的將近100小時之後；經諮詢醫療團隊，我們認為實際上的風險應在25日之後，但自25日開始，普萊斯也沒有和國務卿或美國代表團的任何一位官員接觸。」

因應新冠肺炎疫情影響，聯合國大會雖恢復實體會議，但規定所有與會人員在議事堂中必須戴口罩。