中國提供的證據不足 世衛將重啟「新冠溯源」調查

世界衛生組織(WHO)參考20多名國際科學家收集到的新證據後，尋求恢復調查新冠病毒的起源。

華爾街日報報導，這項調查在世衛 派員曾實地訪查中國 武漢，調查2019年全球第一個新冠肺炎確診病例後做出修正；世衛調查員發現，中國科學家提供的證據，不足以回答關於病毒起源的關鍵問題。

世衛官員表示，由聯合國秘書處成立的常設「新病原起源國際科學諮詢小組」(SAGO)科學家與學者專家會負責調查新冠病毒是否從實驗室外洩，探討未來因應病毒危機，以及病毒與人類行為的關係等。

SAGO科學家的組成，包括實驗室安全專家、生物安全學者、遺傳與動物疾病學專業人士，成員共20人。

SAGO表示，考量新冠肺炎初期保存的數據不夠完整，以及確診病患血液樣本被丟棄等種種急迫因素，相關調查將加速進行。

美國 以及美國盟友已呼籲世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)加強調查；譚德塞今年將尋求連任，美國的支持將成為他能否成功續任第二任期的關鍵，歐盟已表態支持續任。

報導指出，中國官員過去多個月來則堅稱，世衛應追究其他國家是否為新冠病毒的發源地，如義大利或美國馬里蘭州的德特克里堡(Fort Detrick)的生物實驗室。

中國國家主席習近平(Xi Jinping)上周在聯合國安理會上發表演講時說，中國將持續支持以科學為基礎的全球行動，但反對「任何形式的政治謀略」。

與中國同一陣線的數十個政府已寫信給譚德塞，支持北京的立場。

部分中國以外的科學家認為，德特克里堡可能是新冠肺炎疫情的「原爆點」；消息人士透露，譚德塞拒絕調查德特克里堡。

對於華爾街日報記者的詢問，美國陸軍傳染病醫學研究院不予回應。

中國是否應該遵循世衛建議深入探究新冠病毒起源，成為北京與拜登政府的論點之一。