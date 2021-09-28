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拜登打第3針新冠疫苗 與麥康諾鼓勵兩黨民眾接種

記者張文馨、顏伶如╱華盛頓報導
輝瑞補強針開打。78歲拜登總統27日在白宮捲起袖子，公開示範接種第三劑輝瑞補強針。他表示一直未打疫苗的人正在傷害國家。(美聯社)
輝瑞補強針開打。78歲拜登總統27日在白宮捲起袖子，公開示範接種第三劑輝瑞補強針。他表示一直未打疫苗的人正在傷害國家。(美聯社)

78歲的民主黨拜登總統與79歲的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，27日各自接種新冠疫苗補強針，兩人也呼籲來自政治光譜不同區段的民眾，若符合施打資格都應該踴躍接種疫苗，或打補強針以加強抵禦新冠病毒的保護效果。拜登打疫苗之前說道：「我們知道，如果要戰勝疫情，要能挽救生命，就必須讓民眾打疫苗。」

聯邦食品藥物管理局(FDA)日前同意65歲以上民眾接種輝瑞(Pfizer)疫苗補強針後，拜登總統27日下午在白宮挽起袖子接種第三針。經常與拜登唱反調的參院共和黨領袖麥康諾在同日宣布已經接種第三劑，以行動鼓勵民眾接種疫苗，他說，「疫苗安全有效，能保護我們自己和家人遠離可怕的病毒。」

美國疾病防治中心(CDC)統計，約有23%成人至今未接種疫苗，拜登表示，這群少數人對美國其他人造成巨大傷害。拜登29日將走訪芝加哥，呼籲更多企業設立其疫苗規範，從而提升全國疫苗普及率。

白宮第一夫人發言人拉羅沙(Michael LaRosa)說，70歲的吉兒‧拜登(Jill Biden)27日下午也在白宮打了補強針。副總統賀錦麗(Kamala Harris)56歲，且她接種的是莫德納(Moderna)疫苗，尚未進入補強針計畫。

拜登去年12月21日和今年1月11日分別接種兩劑輝瑞疫苗；是否需要第三針，美國科學界還在激烈辯論，FDA上周宣布同意65歲以上或免疫力低下族群的輝瑞疫苗接種者，在打完第二劑6個月後，可以接種補強針，至於莫德納和嬌生疫苗是否需要補打一針，美聯社報導，主管單位將很快討論決定。

穿著淺藍色襯衫的拜登戴著黑色口罩，在攝影機前挽起左臂袖子接種補強針。他說：「補強針很重要，但最重要的事情是，我們必須讓更多人打疫苗。」 拜登說，絕大多數美國民眾都「做了對的事情」，也就是打了新冠疫苗，但符合接種資格的23%民眾卻連一劑都還沒打。他指出，這些「特定的少數人」正對國家造成「許多傷害」。

他表示：「這是一場沒打疫苗者的疫情。這正是為什麼我盡可能持續推動要求打疫苗規定的原因。」

綜合美聯社與華盛頓郵報報導，全美完整接種輝瑞疫苗的人數約1億人，約有6000萬人符合補強針接種標準，其中有2000萬人已經完成接種超過六個月，可以立刻再打一針，8月中迄今已有266萬輝瑞疫苗接種者打完補強針。聯邦衛生當局建議，補強針與第二劑新冠疫苗施打時間，應該相隔至少六個月。

世界衛生組織(WHO)呼籲富國暫緩開打補強針，讓中低收入國家有機會為其人民施打新冠疫苗；拜登說，美國會盡自己本分，他在22日舉行新冠峰會時宣布，美國加購5億劑新冠疫苗，捐贈給中低收入國家，這將使美國捐贈疫苗總量達11億劑。 

疫苗 拜登 美國

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