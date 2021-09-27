實驗室檢測竟要380元 美保險業譴責 GS：符合規定

一家實驗室對於檢測 新冠病毒收取高達380元的費用，保險公司紛紛譴責哄抬物價(price-gouging)，但紐約時報 報導，根據法律規定，某些實驗室的確可以自行訂定收費標準，不論價格多麼驚人。

目前在全美各地連鎖藥局，消費者通常能以不到20元單價，買到新冠病毒居家檢測組。初創公司GS實驗室(GS Labs)分布於美國十多處地點的檢測中心，對於檢測新冠病毒收取的費用，動輒高達380元。

紐時指出，實驗室對於病毒檢測收取高價的背後因素為，先前當國會設法避免一般民眾必須承擔病毒檢測費用時，曾經要求保險公司對於幾家實驗室在網站上列出的病毒檢測現金收費一律全額給付，不論價格多少。

GS實驗室的高價策略以及市場占用率逐漸增加，凸顯政府部門長期以來不願介入醫療保險 價格市場，到頭來使得消費者權益無法獲得保障。據統計，從發生疫情之初以來，GS實驗室累計提供50萬份新冠病毒檢測，到現在每天仍提供數以千計的檢測服務。

紐時分析，這股高價趨勢最後恐將帶來的結果是，民眾終將必須為高價的檢測承擔某些代價，包括保費可能因此調高。

報導指出，某些保險公司已拒絕付費給GS實驗室，理由是GS實驗室趁火打劫，利用爆發公衛危機期間哄抬物價。藍十字藍盾協會(Blue Cross Blue Shield)在密蘇里州的保險計畫已對GS實驗室的病毒檢測高價收費提告，請求法院撤銷GS實驗室企圖收取的共計1090萬元病毒檢測帳單。保險業者今年8月間向法院指出，高價收取病毒檢測費用無疑是在「大發國難財」，觸犯公共政策精神。

GS實驗室則辯稱，收價作法符合政策規定。GS實驗室合夥人艾瑞克森(Christopher Erickson)說，根據法規條文，保險公司本來就有責任付現金給提供病毒檢測服務的實驗室，「除非我們主動願意調整費率」。