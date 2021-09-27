我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

醫療瀕崩潰 西部多州醫院危機啟動 被迫選病患醫治

編譯林梅婕╱綜合26日電
西部多州如愛達荷州，日前Delta疫情嚴重，全州醫院加護病房床位吃緊，啟動危機護理標準作業、控管當地有限的醫療資源。圖為上月底愛達州一家醫院加護病房正搶救一位重症新冠患者。(美聯社)
西部多州如愛達荷州，日前Delta疫情嚴重，全州醫院加護病房床位吃緊，啟動危機護理標準作業、控管當地有限的醫療資源。圖為上月底愛達州一家醫院加護病房正搶救一位重症新冠患者。(美聯社)

最近一波由新冠Delta變種病毒株造成的疫情再度使全國各州醫療體系瀕臨崩潰，西部地區尤為嚴重；有些醫院被迫實施醫療配給制度，有一些醫院甚至發布「危機護理標準」(crisis standards of care)，優先治療康復機率較大的患者。

上禮拜阿拉斯加州加入愛達荷州，啟動全州危機護理標準作業、控管當地有限的醫療資源；蒙大拿州也有一些醫院開始實施，未實施的醫院更面臨出此下策的考驗。

圖為上月底愛達州一家醫院加護病房正搶救一位重症新冠患者。(美聯社)
圖為上月底愛達州一家醫院加護病房正搶救一位重症新冠患者。(美聯社)

在危機護理標準之下，醫護人員必須為生命做出最艱難的選擇，篩選康復機率較大的病患，但不僅限於罹患新冠肺炎的人；阿拉斯加普羅維登斯地區首席醫療官伯恩斯坦(Michael Bernstein)說：「在有限的醫療資源下，最終的決定將取決於哪位患者能受益最多。」

危機護理標準的考量是一套針對患者生存能力的評估分數，包括患者的預期壽命和器官功能性；不過目前的標準並沒有納入新冠疫苗的接種狀態，而住院患者仍以未接種疫苗者為多數。

聯邦數據指出，截至24日，阿拉巴馬州、喬治亞州、愛達荷州、肯塔基州和德州的加護病房附載量都已達到九成以上；阿拉斯加和蒙大拿州則分別為84%和77%。

自疫情爆發以來，阿拉斯加為新冠肺炎住院率最高的地區，普羅維登斯阿拉斯加醫療中心(Providence Alaska Medical Center)於本月初實施危機護理標準，伯恩斯坦說：「這套程序仍須確保我們維持公平性，畢竟我們都想做正確的事，但對醫護人員來說卻是道德良心上的折磨。」

約翰霍普金斯大學(JHU)重大事件因應處理辦公室主任凱倫(Gabe Kelen)強調，這樣的制度持續數月恐影響其他疾病，如癌症等的患者，他形容：「心臟病患者傷害的不過是自己的心臟，但反疫苗者很顯然地是在破壞我們的醫療系統。」

夏威夷州在本月稍早也針對危機護理標準作出一些調整；田納西州則是在上周宣布，限制未接種新冠疫苗而染疫的患者接受單株抗體療法(monoclonal antibodies treatment)。

疫苗 愛達荷州 疫情

上一則

實驗室檢測竟要380元 美保險業譴責 GS：符合規定

下一則

有些疫苗終生有效 新冠疫苗卻沒有 原來是這原因

延伸閱讀

美西各州醫療瀕崩潰 醫院被迫選人治「康復率大優先」

美西各州醫療瀕崩潰 醫院被迫選人治「康復率大優先」
麻疹、水痘疫苗終生免疫 為何新冠疫苗要打補強針？

麻疹、水痘疫苗終生免疫 為何新冠疫苗要打補強針？
補強針利潤更高 藥廠獲利上看數十億

補強針利潤更高 藥廠獲利上看數十億
疫情趨緩 陳時中：全台逐步鬆綁 仍須戴罩

疫情趨緩 陳時中：全台逐步鬆綁 仍須戴罩

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理