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衛生官員：美有4000萬劑疫苗 夠打第3針 也夠兒童打

記者顏伶如╱綜合報導
聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，也可供應兒童施打。圖為在伊利諾州的退伍軍人克瑞格24日同時接種 輝瑞補強針與流感疫苗的注射。(Getty Images))
聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，也可供應兒童施打。圖為在伊利諾州的退伍軍人克瑞格24日同時接種 輝瑞補強針與流感疫苗的注射。(Getty Images))

聯邦衛生主管官員指出，目前美國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，有信心不但足夠提供給符合資格且希望打補強針的老年人使用，而且行有餘力讓即將在不遠的將來獲得批准接種新冠疫苗的兒童施打。

●逾7000萬人尚未接種

上周聯邦政府針對補強針施打公布建議指南之後，新冠疫苗需求量突然出現數個月以來的明顯增加。儘管新冠疫苗推出以來，地方政府陸續推出抽獎送現金、免費餐點或禮物卡等獎勵誘因，因為疫情而工作負荷沉重的醫護人員頻頻呼籲民眾踴躍接種疫苗，今夏美國疫情反彈導致過去幾周平均每天染疫死亡案例都超過1900例，但統計顯示，截至目前為止仍有7000多萬美國人並未接種新冠疫苗。

●官員稱不會重演「一劑難求」窘況

美聯社報導，聯邦衛生機關及地方衛生主管均表示，目前新冠疫苗供應量充裕，加上生產量保持穩定，絕對可以輕鬆應付想要施打補強針及接種第一劑的需求，今年初新冠疫苗在美國推出時曾發生「一劑難求」狀況，不會再度上演。

民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)21日說：「很希望民眾熱烈想要施打補強針，出現疫苗需求增加的盛況，但現在我們的狀況卻根本不是這樣。我們有非常多疫苗。」

聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，...
聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，也可供應兒童施打。圖為醫務人員準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)

聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，...
聯邦衛生主管官員26日表示，目前全國有超過4000萬劑新冠疫苗庫存，供應補強針，也可供應兒童施打。另一疫苗莫德納也在準備批准中。(美聯社)

●5億輝瑞疫苗將捐贈各國

由於美國疫苗庫存量充裕，拜登總統上周承諾將提供5億劑輝瑞(Pfizer)疫苗給其他國家，美國捐贈的世界各國的疫苗劑量等於增加一倍。慈善團體及衛生組織過去這段期間以來，對包括美國在內等國家大力勸說，希望對於迄今依然沒有疫苗可打的窮苦國家民眾伸出援手。

包括愛達荷州、肯薩斯州在內等州，由於疫苗接種率偏低，媒體報導指出，成千上萬劑新冠疫苗因為過期只好報銷，衛生機關對於即將在今秋過期的疫苗則忙著鼓勵民眾接種。

美聯社指出，美國官員仍然抱持希望，期待還沒打疫苗的民眾能改變心意，因此設法保持足夠全體美國民眾使用的疫苗庫存量。「各州及地方衛生官員協會」(Association of State and Territorial Health Officials)醫療長佩拉西亞(Marcus Plescia)指出，各州政府對於疫苗數量的規畫，都是以假設所有民眾都將接種補強劑來推估，如此一來與聯邦疾病防治中心(CDC)或聯邦食品暨藥物管理局(FDA)頒布的建議疫苗庫存量相比，就會變得過度準備(overprepared)。

疫苗 美國 疫情

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