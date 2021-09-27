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輝瑞CEO：1年內將回正常生活 但可能每年都須打疫苗

編譯徐薏茹／綜合26日電
輝瑞執行長兼董事長博爾拉(右)26日在ABC節目上表示，人民將在一年內恢復正常生活。(美聯社)
輝瑞執行長兼董事長博爾拉(右)26日在ABC節目上表示，人民將在一年內恢復正常生活。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)疫苗補強針上周獲批准開放給老年及高風險族群接種，輝瑞執行長兼董事長博爾拉(Albert Bourla)26日上ABC節目「This Week」時表示人民將在一年內恢復正常生活，他也提到未來可能需要每年注射一次新冠疫苗，此前莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel)也曾發表類似看法。

博爾拉在節目中說：「我認為我們將能在一年內回到正常生活」「我不認為這代表變種病毒不會繼續出現，我也不覺得這代表我們能夠在沒有接種疫苗的情況下生活，但這些都有待觀察。」博爾拉認為最有可能的情況是每年持續接種新冠疫苗補強針，如同接種流感疫苗，以抵禦當年的流感變種病毒。

官員稱輝瑞疫苗補強針授權是第一步，接下來可能將提供更廣泛的補強針，包括莫德納及嬌生疫苗，若開放其他藥廠補強針，加上先前的疫苗接種計畫，藥廠的銷售及利潤可望大幅成長，尤其是輝瑞及莫德納疫苗。

晨星(Morningstar)分析師凱倫‧安德森(Karen Andersen)預測，若幾乎所有美國人都開放接種補強針，明年單靠補強針就能為輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech帶來約260億元的全球銷售額；莫德納獲批准後，也會為該藥廠增加約140億元全球銷售額。

輝瑞的股價從去年3月初30.99元，今日已攀升至43.94元；嬌生股價從134.29元上升至164.59元；莫德納股價在去年上漲519％，從去年3月21.3元漲到430元。

由於研發成本，補強針的利潤比原先的疫苗更高，WBB Securities執行長柏柴克(Steve Brozak)指出與最初的幾劑疫苗相比，補強針幾乎將代表完全的純利潤。

安德森預測若政府廣泛授權批准施打加強針，莫德那將藉由新冠疫苗賺取約130億元的利潤；輝瑞疫苗的潛在利潤較難估計，安德森預估明年單補強針的利潤大約為70億元。

流感疫苗 輝瑞 利潤

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