輝瑞補強針打不打？ CDC：可先諮詢自行評估

全美65歲以上的人及有免疫疾病的人，都可以開始接種輝瑞的第三劑補強針。CDC強調要按個人風險與益處來接種。圖為佛州75的凱特琳9日接受新冠檢測，準備接受補強針。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前宣布，已完整接種兩劑輝瑞 (Pfizer)疫苗 的65歲以上長者、染疫高風險族群及醫療機構人員得接種補強針；然而，聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，符合接種資格的民眾應自行評估接種補強針的必要性，且有心想打第三劑但不符合接種資格的民眾，確實能鑽漏洞打到補強針。

CDC主任瓦倫斯基表示，補強針要自行評估，按個人風險與益處來接種。(路透)

瓦倫斯基表示，評估自身究竟有無補強針的需求並不容易，但從基層藥局、家庭醫師到CDC都可提供諮詢，因此呼籲大眾在做最後決定以前，尋求適當的資源協助自己做出最正確的評估。

此外，由於目前政府採用的疫苗管制系統採自願登記制，因此無法阻止一些已接種完整兩劑疫苗、但沒有在政府系統中登記，卻又想打第三劑補強針，或是根本不是接種輝瑞疫苗的民眾，謊稱自己未曾接種或屬於某醫療機構的人員而接種補強針。

為此，瓦倫斯基說，CDC的補強針政策將會完全遵照FDA所設下的定義為民眾接種，但由於除了「65歲以上長者」或「醫療機構人員」定義明確以外，所謂的「染疫高風險族群」定義不明，賦予CDC一定的解釋空間。

例如瓦倫斯基就以高密度人口頻繁接觸，及必須長時間接觸大量不特定人群為由，將監獄受刑人、遊民收容中心收容人、教師與一般商店員工列入「染疫高風險族群」之中。因此，目前符合第三劑補強針接種資格的民眾，包含65歲以上長者、醫療機構人員，及所有CDC認定屬「染疫高風險族群」的人；但也不能排除有不符接種資格民眾，妄稱符合資格而接種。

現年78歲的拜登總統，在就職以前就完整接種兩劑輝瑞疫苗，因此也在獲准接種第三劑補強針之列。

而輝瑞公司近日也宣布，「數日內」將向FDA正式提交為5至11歲兒童接種的緊急授權申請，倘順利通過，一個月後的萬聖節，將有機會再度聽到睽違將近兩年的「不給糖就搗蛋」；瓦倫斯基也說，只要不要有大量人潮群聚，鼓勵大家在萬聖節時出來慶祝。