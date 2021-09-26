租車業「疫」後重生 送走夏季迎回供量

民眾在佛州邁阿密國際機場的租車中心等待取車。（Getty Images）

從新冠肺炎疫情 爆發以來，美國經濟宛如雲霄飛車，而租車 業更是最能反映經濟現況的產業。

2020年春季和夏季，民眾停止旅行，租車業遭受重創，租車的供應大於需求，導致價格下挫，知名大型租車公司將數百輛汽車 出售，赫茲公司(Hertz)更倒閉；5月時，租車的價格較疫情爆發前跌了23%。

一年過後，全美數千萬民眾接種疫苗得以恢復旅行，但租車公司卻面臨汽車短缺的狀況；但由於汽車廠因供應鏈緊縮減少，因此租車公司無法及時擴大車隊。

來源：CNBC

前赫茲公司高階主管，亞布拉罕顧問集團( Abrams Consulting Group)總裁亞布拉罕(Neil Abrams)說：「我在業界45年見過景氣循環衰退，跌至谷底又往上爬，從來沒看過這種狀況。決策高層也毫無前例可以參考。但最終，需求比預期回來得快。」

當租車需求反彈但供給無法跟上，租車價格水漲船高；今年6月19日的高峰，平均租車價格每天要價123元；去年初的價格還不到50元。

但Delta變種病毒再度推升確診案例，讓民眾取消旅行計畫，尤其是商業出差，讓租車需求再度下滑；隨著夏季旅遊旺季告一段落，汽車數量逐漸回升，價格也回歸平穩。

不過租車降價的現象，因地而異非常明顯；夏季受到觀光客喜愛的城市如聖地牙哥、邁阿密和坦帕，價格收斂更加明顯；6月底時，上述城市租車每天平均要價超過100元，現在只要50元；而紐約、洛杉磯和舊金山降價幅度較小，大約三分之一。

亞布拉罕說：「當一個產業遭逢如此重創，會變得比之前更加聰明有效率。租車行業已學會用不同的方式做生意，我想顧客也會習慣這種定價方式。」

而租車業供給需求連動價格的況狀，也出現在其他產業或產品；需求復甦至正常水準，比預期的還快。而市場的應對效率也非常高，當租車價格上升，需求直接大減，民眾想出替代方案。但價格平穩，並不代表必定恢復至疫情前的水準，有些影響可能是長期的。