怕物流像去年延誤 過半民眾擬「提早買」聖誕禮物

民調顯示，5%的受訪民眾早在8月間就完成了11月底節日的購物，另外還有12%的消費者說會在萬聖節前把東西買齊。（Getty Images）

有鑑於去年11月底「黑色星期五 」及「網路星期一」購物檔期物流延誤，今年8月物流公司「捆貨實驗室」(ParcelLab)與民調 機構「輿觀」(YouGov)進行一項消費者購物調查，發現半數以上受訪民眾，均表示今年計畫提前購物，可能因此影響商家在此一檔期的營收 。

根據民調結果顯示，5%的受訪民眾早在8月間就完成了11月底節日的購物，另外還有12%的消費者說會在萬聖節前把東西買齊。

捆貨實驗室執行長布克斯霍特(Tobias Buxhoidt)表示，現在購物管道相當多元，不想錯過購物檔期的商家可能會自推購物節，以讓買氣維持在高檔，但這可能會適得其反；因此與其追求大量銷售，不如把買賣的「本務」做好，提升客戶體驗如加速交貨速度、放寬退貨限制等。

他說：「提供客戶良好的購物體驗，才是提高客戶回頭率的關鍵。」

民調顯示，5%的受訪民眾早在8月間就完成了11月底節日的購物，另外還有12%的消費者說會在萬聖節前把東西買齊。（Getty Images）

布克斯霍特還指出，提升客戶體驗其實是一項頗為艱鉅的挑戰，特別是當客戶已經為了交貨遲延、品質不佳等問題而提出客訴之時，但如果客服系統夠強大，或許能夠提供「超乎顧客預期」的解決方式，更留住顧客的心。

他說：「品牌經營最重視的是，大眾的關注度和顧客的忠誠度，如果顧客有過不愉快的購物經驗，約有23%的消費者不會再次循同一管道購物；這種流失率太高，不得不重視。」