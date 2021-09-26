「缺工又缺料」美通貨膨脹恐持續到年底

全美民眾可能必須忍耐通貨膨脹造成的高物價，圖為美國滯留港外的船舶。（Getty Images）

全美民眾可能必須忍耐通貨膨脹 造成的高物價，至少到今年年底；聯準會 (Fed)本周藉個人消費支出物價(PCE)預估的通膨率，從3.4%上修至4.2%；消費者物價指出(CPI)的預期通膨年增更上看5.3%。

十個月前，聯準會預估今年的通膨率平均1.8%；但實際情況不僅更加嚴重，持續時間也將更長；下一份PCE報告也預計將在10月1日公布。

央行官方預估通膨率將在2022年下降至2.2%，但仍比去年12月的數字增加了0.4%。對於較為保守的聯準會來說，這算是個頗為可觀的預測，但也存在變數。

此外，許多華爾街經濟學家和部分聯準會高階官員，也對央行的預測感到質疑，不認為通膨會如此快速降溫；他們指出，市場上缺工和缺料的狀況比預期還糟，尚未出現好轉跡象。

缺工迫使企業開出高薪留人與聘雇新人，但若消費需求尚未恢復，勢必得漲價；堪薩斯聯邦準備銀行總裁埃斯特‧喬治(Esther George)以飯店為例指出，雖然總消費下降16%，但住房費卻比疫情 前高了9%。

目前企業無法取得足夠原料或零件，則是更為嚴重的問題；即使不缺料，企業也面臨漲價；因此，企業也得將成本轉嫁消費者。零售業者好市多(Costco)就表示，成本漲價幅度從3.5%上升至4.5%，若持續上漲將衝擊消費者。

不過經濟學家表示，新冠肺炎疫情如不會再惡化，缺工和缺料的問題將隨時間趨於平緩，紓解價格壓力。目前車用晶片缺貨，就造成汽車售價大漲。但缺貨預計在明年緩解，2023年供貨恢復正常，使漲價潮告一段落。

雖然政府在疫情期間發放的紓困金，讓民眾存款增加得以負擔更高的物價；明年罕見增加的社會安全福利，也將幫助退休族。但明年通膨率若超過3%，恐怕讓民眾較難忍受。對勞工來說，這等同與增加的薪資相抵消。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，通貨膨脹緩仍會持續幾個月；他說：「目前供貨問題非常嚴重，但在未來將獲得改善；屆時通貨膨脹將趨緩，轉向我們的長期目標。」