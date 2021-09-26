貨輪進不來 供應鏈阻塞 今年聖誕購物難 經濟復甦恐泡湯

這張20日洛杉磯港外海照片顯示，多達60艘以上來自亞洲的貨櫃輪拋錨泊在海上，等候進港卸貨，17日更有147艘船泊在海上。由於港口缺人、缺少貨車司機等原因，遲遲無法靠港卸貨，影響全美年節購物與民生用品不足。(Getty Images)

目前全國供應鏈 遭逢嚴重阻滯，商品堆在港口難以順利流動到各地，拜登 政府使盡全力仍嘗盡苦頭，供應不暢引發的物價上漲、現貨短絀，可能衝擊即將來臨的年底假日購物季，更可能讓拜登推動經濟平順復甦的希望因此泡湯。

華盛頓郵報報導，供應鏈障礙的情況愈發嚴重，在新冠疫情 之前難以想像的「貨輪排隊進港」情景，現在愈發常見，塞港最嚴重的洛杉磯港及長堤港(Port of Long Beach)，現在多達62艘貨輪泊在外海排隊等待進港卸貨，與8月中相比多了整整一倍。

造成供應鏈障礙的原因也包括疫情擾亂港務運作；汽車廠因晶片供應短絀而產量大減，無法滿足消費者購車需求；此外，民眾恢復疫情前的消費型態，少花錢在購買實體商品，把錢多花在餐飲及娛樂、旅遊；但這一切可能只有「時間」才能解決。

店家都在提醒今年的聖誕年節購物要早，因全球疫情影響，衝擊產業供應鏈，造成民生用品及一般商品缺貨。圖為8月初紐約市歷史最久的玩具店Mary Arnold Toys都已缺貨，店東提醒大家「9月就要先買聖誕禮物」。(Getty Images)

●經濟成長率下降 零售業庫存水平降至30年新低

全球海陸空運遭遇瓶頸的壓力已到了可能推高通貨膨脹、削弱經濟成長的地步，成為矢言推動經濟成長的拜登總統不能忽視的問題；然而，就算聯邦政府採取行動，供應鏈壓力恐怕一時半刻仍難解決。

供應鏈障礙正在損害全國經濟，高盛(Goldman Sachs)因此將第四季經濟成長率預測從6.5%降至5.5%；由於零售業庫存水平降至近30年新低，讓今年通膨率可能高至5.3%；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)本周表示，供應鏈障礙的深度、廣度、長度都超出預期。

目前的供應鏈問題為美國公司全球生產網路多年來面臨的狀況再蒙上陰影；前總統川普在2018年掀起的貿易及關稅戰提高了進口材料的成本；去年從中國開始、進而蔓延到歐洲、美國的工廠倒閉潮，更衝擊到貨物供應。

疫情期間，美國人被困在家裡網上購物，許多物品來自中國，增加了傳統貿易路線的負載。

遭逢如此困局，拜登政府上月任命前運輸部官員波卡利(John Porcari)為「港務特使」，代表聯邦政府推動解決供應鏈問題；波卡利23日表示，當前要務是推動全國最重要的海上門戶、南加州各港口能全天候運作。

加州兩大港口近日快馬加鞭的趕工卸貨。(Getty Images)

●唯有靠時間解決 牽涉港務鐵路倉儲難一蹴可成

但要讓貨物港、卡車、鐵道及倉儲都照辦絕非易事；洛杉磯港執董塞羅卡(Gene Seroka)表示，港口三分之一的深夜時段沒有運作，要填補好時段缺口，每晚必須有1800輛卡車進出港口。

但是貨車司機抱怨，如果接收貨櫃的貨倉夜間不開門，那就沒理由在夜間運貨，此外，司機也會面臨貨櫃卸貨點爆滿、延誤卸載的問題。

因此，整個供應鏈牽涉到港務、陸路、鐵路、倉儲等，都需要密切配合才能加速貨物吞吐；然而，而且這些業者都是民間公司，聯邦政府只能監控情勢、資訊收集等輔助作為，難有一蹴可就的解決方案。

一些從業人員主張，政府可以考慮開放部分軍港設施，甚至取消對中國製商品關稅來緩解進口商的融資壓力；波卡利也希望能推動數位化，擴大基礎建設等強化港務運作；但是這些都需要時間，或是只能治標。