孟晚舟緩起訴 飛回中國…2加拿大公民也獲釋返加

孟晚舟24日結束與美國檢方庭訊後，對外發表談話。（美聯社）

因美方要求引渡而被拘留在加拿大 將近三年的華為科技公司財務長孟晚舟 ，24日獲釋，並已登上飛往中國深圳的中國國航班機，返回中國；就在孟晚舟被捕後立即遭中國扣押成「人質」的兩位加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和史佩弗(Michael Spavor) ，也在美東時間24日晚間隨之獲釋，搭機返回加拿大。

孟晚舟24日與美國檢方達成緩起訴協議，當庭獲釋搭機回國。（路透）

孟晚舟24日在紐約布魯克林聯邦法院舉行的庭訊上，自加拿大溫哥華透過視訊，與美國 司法部達成延緩起訴協議；孟晚舟的美國聆訊結束後，加拿大政府代表律師隨即向溫哥華卑詩省最高法院申請撤銷將孟晚舟引渡到美國的要求，獲副首席大法官霍姆斯(Heather Holmes)批准，宣布終結孟晚舟引渡程序，下令解除所有保釋條件，孟晚舟當庭獲釋。

被拘逾千日 「感謝祖國和人民支持」

她在保釋條件解除後，伸手拭淚，並擁抱她的律師好一陣子。孟晚舟在加拿大被拘留近1030天。

孟晚舟腳踝上的電子監測器已經解除。（路透）

孟晚舟獲釋後，於卑詩省最高法院前宣讀聲明，感謝加拿大政府堅持法治，對加拿大人民和支持她的朋友家人表示感謝，她說：「過去三年，我的人生發生了天翻地覆的變化；但每一朵烏雲都有一線希望。這真的是我生命中寶貴的經歷。我永遠不會忘記我收到的所有美好祝福。」

聲明最後，她以中文說道：「我想感謝我的祖國和祖國的人民對我的支持和幫助，這是我走到今天最大的支柱。」

而在孟晚舟搭上飛機返回中國大約一小時後，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)召開記者會宣布，兩名被中方指控間諜罪被拘留在中國的加拿大人康明凱和史佩弗，已獲釋出境；將於25日上午返國。

前加拿大駐中國大使趙樸(Guy Saint-Jacques)稍早表示，美國司法部與孟晚舟達成釋放協議後，渥太華與北京也會展開新的談判，以確保前外交官康明凱及商人史佩弗能夠返回加拿大；但趙樸沒料到當晚即已獲釋。

被中方指控間諜罪被拘留在中國的加拿大人康明凱。（美聯社）

被中方指控間諜罪被拘留在中國的加拿大人史佩弗。（美聯社）

史佩弗8月11日在遼寧省丹東市中級人民法院被裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪名成立，判刑11年，並罰款5萬元人民幣；康明凱仍未受審，外界相信北京是在等待孟晩舟案的最後結果而定。

趙樸2012年10月至2016年10月出任駐中國大使，在此期間也是康明凱的上司；康明凱在2014至16年以加拿大外交部官員身分在北京工作。

承認部分不法 伊朗業務誤導國際金融機構

24日在布魯克林聯邦法院與紐約東區聯邦檢方達成的緩起訴協議，孟晚舟承認部分不法行為，以避免詐欺重罪指控，並換得美國檢方延緩起訴至2022年12月；若孟晚舟遵守法院規定條件，最終將撤銷全案。

孟晚舟在視訊聽證上對她的銀行詐欺指控不認罪，但她對檢方有關全案的事實陳述，不提出異議。這表明她承認在華為與伊朗的業務往來上誤導了國際金融機構。

美國司法部在聽證後發表聲明中也特別強調了這一點。美國紐約東區聯邦代理檢察官博克曼(Nicole Boeckmann)表示，簽署這份緩起訴協議，孟晚舟對她在實施詐欺國際金融機構的計畫中所扮演的主要角色負責。

聲明指，「孟晚舟在事實陳述中所作承認證實，在擔任華為首席財務官期間，她就華為在伊朗的業務運營向一家金融機構的高級管理人員，進行多次重大失實陳述，以維護華為與這個金融機構的銀行往來關係」，「孟晚舟的承認證實政府在起訴這起金融詐欺案中核心指控，即孟晚舟和她華為同事對華為在伊朗的活動合謀欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。」

根據協議，孟晚舟在一份長達四頁的事實陳述中承認，她在2013年對華為和其在伊朗運營的星通(Skycom)子公司的關係，向一家銀行做出了不實陳述，導致該銀行提供了違反美國對伊朗制裁的服務。

孟晚舟24日結束與美國檢方庭訊後，對外發表談話。（Getty Images）

現年49歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒。加拿大政府應美國引渡要求，於2018年12月於加拿大溫哥華機場轉機時將她逮捕，並軟禁在她的溫哥華家中。美中關係及加中關係，自此雙雙急轉直下。

在美國司法部與孟晚舟達成緩起訴協議之際，美中關係惡化持續加劇，美、英和澳洲9月才剛宣布提供澳洲核潛艦，以對抗中國在印太地區的影響力。但拜登總統和中國國家主席習近平都試圖平息美中緊張態勢。拜登本周在聯合國大會演講表示，他無意開啟「新冷戰」；習近平則告訴全球領袖，國家之間的爭端「需要通過對話與合作來解決」。

曾參與過多樁備受矚目美中法律案件的紐約大學法學院教授孔傑榮(Jerome Cohen)表示，「希望此案可以為一連串困擾美中關係的其他重要問題，開闢出解決之道。」

孟晚舟8月被捕滿1000天時，北京和中國駐加拿大官員均發表聲明，指孟晚舟是被任意拘留，並稱她的案件「純粹是一場旨在阻礙中國高科技和科學發展的政治事件」；但24日達成的延緩起訴協議，孟晚舟同意不反駁美國檢察官。

華爾街日報曾報導，川普政府去年底曾與孟晚舟律師討論過類似協議，但由於孟晚舟堅稱沒有做錯任何事，檢察官要求承認她違反美國法律，雙方因此陷入僵局。

但知情人士指出，隨著拜登政府上任並調動司法部人事，官員最近幾周重新審視了這些討論；加上孟晚舟與丈夫和孩子團聚心切，讓這一輪談判有了更多動力。

加拿大總理杜魯多召開記者會宣布兩位加拿大公民獲得自由。（美聯社）

另一方面，曾在加中兩地擔任律師的中國事務顧問安斯利(Clive Ansley)認為，隨著引渡孟晚舟案被撤銷，康明凱和史佩孚將可以返回加拿大，唯一的是時機問題，中方不會馬上放人，因為北京堅稱兩人的案件與孟晚舟案無關。

但孟晚舟獲釋後，康史兩人也重獲自由，顯見兩案相關。