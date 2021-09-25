我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

商務部長雷蒙多 將率團赴中「找商機」

編譯潘勛／綜合24日電
商務部長雷蒙多受訪表示，她打算率團前往包括中國在內的海外各國尋找商機，設法改善兩國商業關係，緩解政治緊張氣氛。（路透）
商務部長雷蒙多受訪表示，她打算率團前往包括中國在內的海外各國尋找商機，設法改善兩國商業關係，緩解政治緊張氣氛。（路透）

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，儘管美、中就國家安全及人權命題日益劍拔弩張，她也想設法改善兩國商業關係；她打算率團前往包括中國的海外各國尋找商機，商討貿易課題，但目前時程尚未排定。

華爾街日報(WSJ)24日報導，雷蒙多率領的商務團將由不少企業執行長組成；她表示，自己職責很大部分在提振美國產業；雖然中國經貿政策常補貼外銷品，以低於市價對外傾銷，且對偷竊智慧財產權睜隻眼閉隻眼，但雷蒙多表示，鑑於中國的市場規模，還是得與中國做生意。

美中齟齬日益升高 專家不樂觀

雷蒙多表示，她相信商貿方面關係暢旺，有助於緩和任何關係緊張。但不少中國觀察家對此表示懷疑，美、中針對中國在人權、香港、台灣及擴軍行動等議題，齟齬日益升高。

美國企業研究院(American Enterprise Institute)學者史劍道(Derek Scissors)表示，中國是美國的強勁對手，商務部對世局還沒調適過來，勢必慢慢地與國會意見不合。

戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)學者賴因施(Bill Reinsch)指出，雷蒙多以為自己的職責，在粉飾美、中脫鉤、拆分的現況及未來，試著主張未來還有正面前行之道。

雷蒙多擔任過羅德島州州長，獲參院同意出任商務部長前，共和黨在聽證會上砲轟她，說她不願就川普時代以國安威脅為由把中國電信巨擘華為列入黑名單一事，表態是否會繼續執行下去。

雷蒙多接受WSJ專訪時表示，華為危及美國國家安全，商務部將繼續努力，阻擋華為取得先進芯片，不讓華為在5G電信科技上贏得國際支持；此外雷蒙多還說，她將延續川普時代開始的種種做法，與盟邦共事，不讓先進科技落入中方競爭者手中。

不讓中方取得先進科技包括向特別是荷蘭的歐洲各國施壓，阻擋荷蘭阿斯麥(ASML Holding NV)公司把最頂級的極紫外光刻機銷售給中國；極紫外光刻機對製造先進微處理器至關重要。

雷蒙多另受拜登總統之命，要審核一切敵對國家如中國的應用軟體，包括受歡迎的抖音(TikTok)；雷蒙多拒絕透露審核進度的現況，只表示這些行動凸顯有必要與盟邦共事，制定規管措施及數據流動的標準。

雷蒙多 中國 美國

上一則

中國宣布加密貨幣交易違法 比特幣、乙太幣重挫

下一則

衛報：孟晚舟案引政治惡鬥 美加中三方皆輸

延伸閱讀

華為設備威脅美國安 商務部長：必要時將採取更多行動

華為設備威脅美國安 商務部長：必要時將採取更多行動
白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加

白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加
太陽能產業：勿對東南亞加關稅

太陽能產業：勿對東南亞加關稅
蘿莉塔的美國夢（全文完）

蘿莉塔的美國夢（全文完）

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏