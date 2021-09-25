商務部長雷蒙多 將率團赴中「找商機」

商務部長雷蒙多受訪表示，她打算率團前往包括中國在內的海外各國尋找商機，設法改善兩國商業關係，緩解政治緊張氣氛。（路透）

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)表示，儘管美、中就國家安全及人權命題日益劍拔弩張，她也想設法改善兩國商業關係；她打算率團前往包括中國 的海外各國尋找商機，商討貿易課題，但目前時程尚未排定。

華爾街日報(WSJ)24日報導，雷蒙多率領的商務團將由不少企業執行長組成；她表示，自己職責很大部分在提振美國 產業；雖然中國經貿政策常補貼外銷品，以低於市價對外傾銷，且對偷竊智慧財產權睜隻眼閉隻眼，但雷蒙多表示，鑑於中國的市場規模，還是得與中國做生意。

美中齟齬日益升高 專家不樂觀

雷蒙多表示，她相信商貿方面關係暢旺，有助於緩和任何關係緊張。但不少中國觀察家對此表示懷疑，美、中針對中國在人權、香港、台灣及擴軍行動等議題，齟齬日益升高。

美國企業研究院(American Enterprise Institute)學者史劍道(Derek Scissors)表示，中國是美國的強勁對手，商務部對世局還沒調適過來，勢必慢慢地與國會意見不合。

戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)學者賴因施(Bill Reinsch)指出，雷蒙多以為自己的職責，在粉飾美、中脫鉤、拆分的現況及未來，試著主張未來還有正面前行之道。

雷蒙多擔任過羅德島州州長，獲參院同意出任商務部長前，共和黨在聽證會上砲轟她，說她不願就川普時代以國安威脅為由把中國電信巨擘華為列入黑名單一事，表態是否會繼續執行下去。

雷蒙多接受WSJ專訪時表示，華為危及美國國家安全，商務部將繼續努力，阻擋華為取得先進芯片，不讓華為在5G電信科技上贏得國際支持；此外雷蒙多還說，她將延續川普時代開始的種種做法，與盟邦共事，不讓先進科技落入中方競爭者手中。

不讓中方取得先進科技包括向特別是荷蘭的歐洲各國施壓，阻擋荷蘭阿斯麥(ASML Holding NV)公司把最頂級的極紫外光刻機銷售給中國；極紫外光刻機對製造先進微處理器至關重要。

雷蒙多另受拜登總統之命，要審核一切敵對國家如中國的應用軟體，包括受歡迎的抖音(TikTok)；雷蒙多拒絕透露審核進度的現況，只表示這些行動凸顯有必要與盟邦共事，制定規管措施及數據流動的標準。