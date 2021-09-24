富人納稅額太低 白宮聚焦億萬富豪加稅

拜登政府瞄準億萬富豪，推動富人加稅。圖為紐約街頭出現呼籲向億萬富豪課稅的看板。(歐新社)

拜登 總統近日積極推動富人稅，期望能整合國會民主黨 議員支持3.5兆元的重建方案，內容包括增加抑制氣候變遷的預算、降低托嬰成本、增加教育機會以及減少貧困等。

拜登將民主黨的策略聚焦於向民眾推廣他的經濟政策，進而為黨內期中選舉的候選人助選；拜登22日在推特上寫道：「對那些超級有錢人和巨頭公司沒有依照公平原則繳稅，我已感到厭煩。」他並表示，「是時候做點改變了。」

為了支持這項論述，白宮 經濟顧問23日公布一項分析報告，凸顯一般的美國公民與社會頂級富人之間，繳交的稅率差距；報告中列出全美最富有的400個家庭、即淨資產介於21億元至1600億元的人，他們每年繳交的聯邦所得稅只比一般人的平均多出8%。

對此拜登團隊附和並表示：「我們知道長期以來，這些億萬富豪繳的稅根本不夠，也顯示我們稅務制度的不透明，使得民眾得知他們繳交的所得稅率資訊有限。」

不過和外部機構的計算結果相比，白宮的分析似乎又更低估富人應繳的稅率；根據白宮的報告，他們在計算富人買賣股票的資本利得時，並未依照所得稅率按年徵稅；以2010年至2018年間最富裕的400個家庭為例，若將資本利得納入計算，他們的總收入高達1.8兆元，但個人所得稅總合卻只有1490億元。

今年城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)的估計指出，2015年全國收入最高的前1400個家庭，他們平均繳交的所得稅率為24%，還比全國人民平均的14%多10個百分點。

白宮經濟顧問萊森(Greg Leiserson)和亞根(Danny Yagan)在報告中表示：「當資本利得增加時，富人可選擇什麼時候將這筆錢列為收入，或甚至永遠都不列入所得。」