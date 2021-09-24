參議院若未達協議 波洛西：不推3.5兆元預算

31 共和黨聯邦參議員譏拜登政府編列預算，就像開空白支票一樣。(Getty Images)

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)已表明不會讓3.5兆元預算案交付投票，除非確認此案能通過兩黨勢均力敵的參院 ；預算案稅收部分，波洛西、參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)和白宮已達協議。

部分民主黨眾議員呼籲眾院盡快通過法案，但參院兩位關鍵的中間派參議員曼欽(Joe Manchin)與席納瑪(Kyrsten Sinema)表明不支持預算案。

波洛西不想重蹈2009年覆轍，當時氣候變遷法案在民主黨掌握的眾院通過卻在參院夭折；翌年，民主黨付出代價，共和黨在期中選舉中贏得63席，取得眾院控制權。

資深民主黨幕僚說：「人人聚焦取得白宮與兩院協議，這是所有努力的方向，我們希望提出會前協議。」

各方若無共識，眾院下周將不會就參院8月10日通過的1兆元兩黨基礎建設法案投票；這讓波洛西陷入兩難困境，她上月承諾眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)領導的中間派議員，會在9月27日表決。

波洛西20日在「致親愛的同事」信中寫道，「我向各位保證，我們不會讓眾議員表決一項過不了參院門檻的議案，希望能實現3.5兆元的數額。」

波洛西同時警告，眾院版本可能修改以符合參院的預算協商，「我們必須準備好依據法規進行調整」。

舒默23日在記者會上說：「白宮、眾院與參院已就最終預算協議達成框架共識。」

拜登總統22日召集兩院各黨團代表，盼在基建及社會預算法案上凝聚共識；波洛西則在例會上說：「我們的黨團內有壓倒性共識，可能是10比1或20比1，希望能實現最終目標。」

在共和黨方面，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已表態將投下反對票，並鼓勵同黨議員跟進。他說：「我不再視此為兩黨協議，我投反對票。」