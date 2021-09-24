兩黨角力債限 60年來變動80次

愛阿華州共和黨聯邦參議員恩斯特手持圖表，說明聯邦有許多支出可以削減。(Getty Images)

舉債上限是將近一個世紀以來，國會為美國 政府能夠借款多少所設定的最高額度限制。從1960年以來，國會議員曾經調高或暫停舉債上限約80次，但這次爭議卻帶有明顯的黨派對峙意味。美聯社報導分析，舉債上限儼然已演進成一種政治武器。

民主黨籍眾議員21日投票通過暫停舉債上限至2022年底，但接下來在參院恐將面臨共和黨 參議員極力反對。舉債上限有著高度時間敏感，因為財政部讓政府保持運作的特別措施即將在10月到期；倘若國會沒有行動，美國極可能出現債務違約，金融市場恐將崩潰，經濟陷入衰退。

共和黨陣營雖然不同意調高舉債上限，卻同意應該盡可能避免債務違約。參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)22日說：「美國絕對不應該違約，我們從來不曾有過，以後也不應該有。」

目前美國舉債上限為28.4兆元。前總統川普任內，舉債上限曾三度暫停，最後一次是2019年在兩黨國會議員支持下表決通過，當時美國國債為22兆元。

美聯社報導，28.4兆元的國債比美國一年的國內生產總值(GDP)還高。拜登政府與民主黨國會議員均表示，下一次暫停舉債上限應該是兩黨協商後的結果。穆迪分析(Moody's Analytics)報告指出，如果舉債上限維持不變，美國政府縮減支出的結果，將導致600萬份職缺消失，股市下跌，美國家庭財富共計縮水15兆元。

麥康諾等共和黨要角指出，拜登規模數兆元的基礎建設計畫將靠對企業及富人加稅籌措預算，但到頭來可能傷害中產階級，也讓美國走上社會主義路線。

歐巴馬任內的白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學(Harvard University)教授佛曼(Jason Furman)以及前任麥康諾助理庫馬爾(Rohit Kumar)等先前都曾主張為求一勞永逸，應該直接廢除舉債上限規定。