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債限提高難 政府關門倒數中…疫情後首爆危機

記者顏伶如／綜合報導
國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。民主黨眾議員已通過暫停舉債上限的決議，並同意提供例如災難救助等緊急預算，並呼籲參院共和黨人支持。（美聯社）
國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。民主黨眾議員已通過暫停舉債上限的決議，並同意提供例如災難救助等緊急預算，並呼籲參院共和黨人支持。（美聯社）

國會民主黨提高舉債上限面臨困難，白宮已通知各個機關，著手準備美國爆發新冠肺炎疫情以來的聯邦政府首度關門；雖然官員強調此舉只是標準作業的環節之一，但由於時間點正值多項財政角力同時上演之際，顯得格外尷尬。

華盛頓郵報報導，白宮預算辦公室23日通知聯邦政府機關，開始準備面臨疫情爆發以來的第一次政府關門；同一時間，國會議員仍在國會山莊設法針對預算協商達成協議。

拜登政府官員說，要求各個機關準備政府關門的作法符合傳統程序，都是在政府可能關閉的最後期限前七天提出，而非取決於國會是否可能出現協商結果。

兩黨國會議員均明確表態，希望在9月30日截止期限之前解決政府預算問題；但隨著時間一天天過去，國會議員如今只剩下幾周時間可以解決一連串龐大艱難的任務。

本周稍早，民主黨眾議員通過暫停舉債上限的決議，並同意提供例如災難救助等緊急預算；不過，決議送交參院之後恐怕沒有過關希望，共和黨參議員一致反對民主黨提高舉債上限的主張。

國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。但共和黨籍的參院少數黨領袖...
國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。但共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾仍未就提高債限鬆口。（Getty Images）

眼看下周便是9月30日期限，民主黨在檯面上公開承諾，將把眾院通過為政府提供預算至12月的決議，先送交參院審議，同時設法讓政府得以在2022年盡可能借更多款。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)在參院議場發言時說：「每一位參議員發言都將留下紀錄，說明到底支持維持政府機關繼續開門運作並避免政府陷入債務違約，還是支持政府關門且任憑國家走上有史以來第一次的違約。」

然而，民主黨人士私底下也紛紛坦承，共和黨阻撓之下，一切努力恐怕成功希望渺茫。

民主黨籍國會議員及議員助理透露，民主黨已開始討論如何繞過共和黨尋求解決之道，最快下周就會採取行動，無論如何也不能讓聯邦政府在疫情期間關門，也不能讓美國歷史上第一次政府債務違約(debt default)成為事實。

參院預算委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)說：「我們現正評估所有選項，但政府關門是無法接受的。」

政府運作所需要的預算經費都必須經由國會通過，從國防到教育等項目都包括在內，國會必須在下一個會計年度來臨之前通過政府預算；國會議員也可通過短期措施做為替代方案，爭取更多時間解決問題；如果國會沒有動作，聯邦政府在預算用罄的情況下，只能全面或片面關閉。

由於共和黨參議員一致反對民主黨提高舉債上限的主張，白宮已通知各聯邦機關著手準備美...
由於共和黨參議員一致反對民主黨提高舉債上限的主張，白宮已通知各聯邦機關著手準備美國爆發新冠肺炎疫情以來的聯邦政府首度關門。圖為聯準會大廈。（路透）

預算 民主黨 參院

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