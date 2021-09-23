債限提高難 政府關門倒數中…疫情後首爆危機

國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。民主黨眾議員已通過暫停舉債上限的決議，並同意提供例如災難救助等緊急預算，並呼籲參院共和黨人支持。（美聯社）

國會民主黨 提高舉債上限面臨困難，白宮已通知各個機關，著手準備美國爆發新冠肺炎疫情以來的聯邦政府首度關門；雖然官員強調此舉只是標準作業的環節之一，但由於時間點正值多項財政角力同時上演之際，顯得格外尷尬。

華盛頓郵報報導，白宮預算 辦公室23日通知聯邦政府機關，開始準備面臨疫情爆發以來的第一次政府關門；同一時間，國會議員仍在國會山莊設法針對預算協商達成協議。

拜登政府官員說，要求各個機關準備政府關門的作法符合傳統程序，都是在政府可能關閉的最後期限前七天提出，而非取決於國會是否可能出現協商結果。

兩黨國會議員均明確表態，希望在9月30日截止期限之前解決政府預算問題；但隨著時間一天天過去，國會議員如今只剩下幾周時間可以解決一連串龐大艱難的任務。

本周稍早，民主黨眾議員通過暫停舉債上限的決議，並同意提供例如災難救助等緊急預算；不過，決議送交參院 之後恐怕沒有過關希望，共和黨參議員一致反對民主黨提高舉債上限的主張。

國會議員只剩下幾周時間解決一連串龐大預算案的艱難任務。但共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾仍未就提高債限鬆口。（Getty Images）

眼看下周便是9月30日期限，民主黨在檯面上公開承諾，將把眾院通過為政府提供預算至12月的決議，先送交參院審議，同時設法讓政府得以在2022年盡可能借更多款。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)在參院議場發言時說：「每一位參議員發言都將留下紀錄，說明到底支持維持政府機關繼續開門運作並避免政府陷入債務違約，還是支持政府關門且任憑國家走上有史以來第一次的違約。」

然而，民主黨人士私底下也紛紛坦承，共和黨阻撓之下，一切努力恐怕成功希望渺茫。

民主黨籍國會議員及議員助理透露，民主黨已開始討論如何繞過共和黨尋求解決之道，最快下周就會採取行動，無論如何也不能讓聯邦政府在疫情期間關門，也不能讓美國歷史上第一次政府債務違約(debt default)成為事實。

參院預算委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)說：「我們現正評估所有選項，但政府關門是無法接受的。」

政府運作所需要的預算經費都必須經由國會通過，從國防到教育等項目都包括在內，國會必須在下一個會計年度來臨之前通過政府預算；國會議員也可通過短期措施做為替代方案，爭取更多時間解決問題；如果國會沒有動作，聯邦政府在預算用罄的情況下，只能全面或片面關閉。