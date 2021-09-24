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德州3.5萬居民小鎮 苦成「無證客危機原爆點」

編譯洪毅／綜合23日電
大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟，批評拜登政府應對「非常糟糕」。（Getty Images）
大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟，批評拜登政府應對「非常糟糕」。（Getty Images）

美墨邊境的德州德里歐市(Del Rio)9月下旬開始湧入大量以＿為主的無證客，人數一度逼近1萬5000人，讓人口只有3萬5000人的德里歐市居民大感吃不消；隨著拜登政府展開驅離行動，現在聚集的無證客人數已大幅下降至4000人以下。

大量無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟；有民眾將這個景象形容成「無證客危機的原爆點」，也有民眾說情勢「極其混亂」，並指拜登政府的應對「非常糟糕」。

德里歐市的無證客人數在19日達到高峰，逼近1萬5000人，不過23日人數急速下滑，目前已經不到4000人；這是因為政府加速清場國際大橋下的紮營點；許多無證客被要求坐上巴士或飛機離開，期間還發生邊境巡邏隊疑似用馬鞭對付無證客、被指不人道的爭議。

大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International B...
大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟，批評拜登政府應對「非常糟糕」。（美聯社）

國土安全部曾表示，將透過飛機將無證客載運回海地；在這樣的安排下，截至22日已有1401人返回海地，另有3206人安置在拘留中心，也有許多無證客離開德里歐市後，被釋放到德州其他大城市，如艾爾帕索(El Paso)、休士頓、拉雷多(Laredo)等。

能夠在美國城市居住的無證客，不代表已無後顧之憂；因為，大部分是在等待難民庇護程序，許多無證客腳踝須配戴電子追蹤器，讓移民單位能隨時掌握行蹤，並定期向移民官員報到。

除無人伴陪的兒童不會被驅逐外，無證客能否在美國申請庇護、還是會被遣返回國的標準，目前依然不清楚；不過，大致可知道的是，獨身成年人會被優先遣返，孕婦、身心障礙、或攜家帶眷者有望繼續待在美國。

大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International B...
大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟，批評拜登政府應對「非常糟糕」。（Getty Images）

拜登政府現在同時面臨兩黨人士攻擊，一派指責他應對無證客危機不力，多數無證客不會立即被遣返回海地可能會激化此點；但另一方面，政府也承受「人道危機」的壓力。

一名將前往聖安東尼奧與親戚居住的無證客表示，能夠待在美國讓他「如釋重負」，如同「開啟新生活」；另一名得以前往佛羅里達州與親戚居住的無證客則說：「不是來到這裡的每個人都有如此的好運。」

無證客 美國 拜登

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