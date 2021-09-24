國安部下令：暫停騎馬巡邏驅趕移民

邊境巡邏隊在德州德里歐市騎馬驅趕非法入境的海地無證移民時，疑似以韁繩鞭打，引發批評後，國安部23日宣布，將暫停以騎馬方式驅趕無證移民。（Getty Images）

大批海地移民 湧進德州德里歐市(Del Rio)，卻遭邊境 巡邏隊騎馬驅趕，甚至疑似以韁繩鞭打的畫面曝光，飽受各方批評；國土安全部(DHS)23日宣布，當地邊境的巡邏工作 ，將暫停騎馬執法的方式驅趕移民。

邊境巡邏隊騎馬執法的畫面透過媒體大肆報導後，已引發外界批評；國安部官員表示：「我們已暫時在德里歐市暫停使用馬匹，若要巡邏查看是否有移民需要醫療救治，我們將優先使用其他方式。」

在本周日前一場記者會上，邊境巡邏隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示，騎兵巡邏小組在德里歐市的安全應變上扮演不可或缺的角色；照片中手持的韁繩，則用來控制馬匹。奧提茲自己也有多年騎乘馬匹的經驗，他特別指出坐在馬背上經過河流時，操作更加困難。

奧提茲表示，巡邏隊員疑似鞭打移民的影像曝光前，是他下令騎兵巡邏小組出動，確認是否有任何移民出現身體不適的緊急狀況，並偵查格蘭德河(Rio Grande River)周邊有組織的人口走私集團活動。

他表示：「我們將進行調查，確認情況與我們的理解一致；若有出入，我們也會做出適當的處置。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在23日的例行記者會上，也確認巡邏隊將暫停騎馬執法；她表示：「總統支持展開調查，他也表明必須盡快進行，調查工作將由國安部監督。」

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)預計調查結果幾天內就能出爐，目前還不確定巡邏隊員是否將遭受懲處；被拍到與移民接觸的巡邏隊員，目前已暫時被調離第一線工作。