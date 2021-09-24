蜜月期結束 疫情、撤軍兩頭燒 拜登支持度再探底

大批海地無證客在德里歐市國際大橋(Del Rio International Bridge)下紮營，引發當地居民怨懟，批評拜登政府應對「非常糟糕」。（Getty Images）

本周多個全國性民調 顯示，拜登 總統在經歷將近七個月的民調蜜月期之後，現在滿意度大幅跌落，特別在傳統搖擺州；以愛阿華州為例，拜登的支持度從上個月的43%大跌至現在的31%。

民調公司五三八(FiveThirtyEight)表示，拜登就任之初因防疫有成，以及通過1兆9000億元紓困案，使他的支持度一直高於50%；然而近期由於阿富汗撤軍混亂，造成13名美軍犧牲，使其支持率明顯下滑。

不過，該公司的數據也顯示，即便拜登的支持度明顯下降，仍比前總統川普就任七個月時的民調高7%；整體而言，至少目前為止拜登仍比川普更受歡迎。

而昆尼別克大學(Quinnipiac University)的民調則指出，拜登政府的整體滿意度只有42%，其中對於其外交政策的不滿意度最高；蓋洛普民調(Gallup)的數據也顯示，只有43%的民眾滿意政府施政，比上個月低了六個百分點。

拜登支持度最高的一份民調報告，是由Morning Consult發布，指出他仍有48%的支持度，但仍比上個月低了3%。

「拜登的蜜月期已經結束了，他現在就是沒有辦法團結整個國家。」共和黨的幕後金主之一艾伯哈特(Dan Eberhart)說，「不論他做什麼，都是在幫共和黨人找話題抨擊他。」

亨特學院(Hunter College)民主黨策士史密克(Basil Smikle)認為，國內現在面臨嚴峻的新冠肺炎疫情、多州立法縮限投票權，以及德州限制墮胎法案等多項政治爭議，又碰上阿富汗撤軍、海地移民湧入德州美墨邊界等影響，使拜登政府腹背受敵。

史密克說：「拜登總統原以『溝通橋樑』為競選主軸勝選，但他現在不論做什麼，都會引起兩黨不滿；特定議題的嚴重分歧是美國 政治的本質，而這顯然與他競選的初衷背道而馳，才使拜登的支持度嚴重受挫。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)則為拜登政府目前的施政辯護說：「美國當前面臨的問題非常複雜，特別是新冠疫情的影響；即便民眾支持目前的防疫措施，但因為生活上仍處處受限，民調結果不一定能忠實反映政府的滿意度。」