我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

拜登協商民主黨要角 爭取黨內派系共識 支持預算案

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，期盼爭取黨內派系共識。圖為參院多數黨領袖舒默21日出席在國會的記者會。（歐新社）
拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，期盼爭取黨內派系共識。圖為參院多數黨領袖舒默21日出席在國會的記者會。（歐新社）

由於距離投票截止期限越來越近，時間緊迫下，拜登總統為了解決「重建美好未來」(Build Back Better)計畫中最後幾個癥結，22日與民主黨國會高層協商，希望爭取黨內派系共識。

美聯社報導，拜登22日接連與民主黨眾議員、參議員在白宮舉行歷時數小時的兩場私人會議，協商從下午持續到晚間；拜登規模3兆5000億元包裹法案現正處於重要關頭，法案宗旨雖然懷抱遠大理想，但民主黨國會議員對於條文擬定卻很掙扎。

由於共和黨國會議員對法案一致反對，民主黨國會高層現在把希望放在拜登身上，寄望透過拜登斡旋能讓黨內進步派與中間派達成協議。

拜登首先與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)討論，白宮聯絡小組則在同一時間前往國會山莊，與民主黨籍眾議員磋商；民主黨籍國會議員透露，拜登在會中仔細聆聽，但也表達想要很快看到進展，甚至希望下周就能看到結果的立場。

拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，...
拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，期盼爭取黨內派系共識。圖為參議員桑德斯。（歐新社）

波洛西結束與拜登一個多小時的討論，回到國會時對媒體表示：「所有狀況都很好。」

美聯社報導分析，白宮對於拜登開支龐大的國內施政重點計畫加大施壓力道，凸顯了拜登與民主黨目前面臨的政治風險；拜登政府最近連遭挫折，最明顯的就是阿富汗撤軍引發的後續問題，另外還有新冠疫情持續延燒，民主黨人士如今對於各種問題已沒有時間再拖延，急著兌現選舉期間對選民開出的選舉支票。

在國會方面，參、眾兩院目前為了9月30日會計年度截止後的政府預算法案呈現對峙，兩黨之間對於是否暫停聯邦舉債上限以避免政府關門、美國是否出現後果不堪設想的貸款違約，存有不同意見；共和黨參議員拒絕接受眾院通過的法案，導致僵局出現。

「重建美好未來」法案的第一部分訂於27日在眾院表決，內容包括將近1兆元規模的公共機工程計畫，這些項目雖然已獲參院通過，卻在範圍更大的包裹法案中卡關。

拜登 民主黨 眾院

上一則

抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭

下一則

美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

延伸閱讀

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見
拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難

美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難
一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。(擷自YouTube天空新聞頻道)

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

2021-09-21 11:38
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問