拜登協商民主黨要角 爭取黨內派系共識 支持預算案

拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，期盼爭取黨內派系共識。圖為參院多數黨領袖舒默21日出席在國會的記者會。（歐新社）

由於距離投票截止期限越來越近，時間緊迫下，拜登 總統為了解決「重建美好未來」(Build Back Better)計畫中最後幾個癥結，22日與民主黨 國會高層協商，希望爭取黨內派系共識。

美聯社報導，拜登22日接連與民主黨眾議員、參議員在白宮舉行歷時數小時的兩場私人會議，協商從下午持續到晚間；拜登規模3兆5000億元包裹法案現正處於重要關頭，法案宗旨雖然懷抱遠大理想，但民主黨國會議員對於條文擬定卻很掙扎。

由於共和黨國會議員對法案一致反對，民主黨國會高層現在把希望放在拜登身上，寄望透過拜登斡旋能讓黨內進步派與中間派達成協議。

拜登首先與眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)討論，白宮聯絡小組則在同一時間前往國會山莊，與民主黨籍眾議員磋商；民主黨籍國會議員透露，拜登在會中仔細聆聽，但也表達想要很快看到進展，甚至希望下周就能看到結果的立場。

拜登總統為了解決「重建美好未來」計畫中幾個最後癥結，22日與民主黨國會高層協商，期盼爭取黨內派系共識。圖為參議員桑德斯。（歐新社）

波洛西結束與拜登一個多小時的討論，回到國會時對媒體表示：「所有狀況都很好。」

美聯社報導分析，白宮對於拜登開支龐大的國內施政重點計畫加大施壓力道，凸顯了拜登與民主黨目前面臨的政治風險；拜登政府最近連遭挫折，最明顯的就是阿富汗撤軍引發的後續問題，另外還有新冠疫情持續延燒，民主黨人士如今對於各種問題已沒有時間再拖延，急著兌現選舉期間對選民開出的選舉支票。

在國會方面，參、眾兩院目前為了9月30日會計年度截止後的政府預算法案呈現對峙，兩黨之間對於是否暫停聯邦舉債上限以避免政府關門、美國是否出現後果不堪設想的貸款違約，存有不同意見；共和黨參議員拒絕接受眾院通過的法案，導致僵局出現。

「重建美好未來」法案的第一部分訂於27日在眾院表決，內容包括將近1兆元規模的公共機工程計畫，這些項目雖然已獲參院通過，卻在範圍更大的包裹法案中卡關。