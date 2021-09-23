股價暴跌、失就業機會…美若爆債務違約「無人能倖免」

研究指若國會今秋不調升舉債上限，國家將無法履行償還國債的義務，600萬就業機會將會因此喪失。圖為洛杉磯一家理髮店為民眾理髮。（Getty Images）

就在美國 是否應調高舉債上限成為討論焦點之際，最新研究指出，一旦國會今秋無法調升舉債上限，國家無法履行償還國債 的義務，美國將喪失600萬就業機會，股價暴跌約三分之一，全國家庭財富損失達15兆，失業率將由約5%上升到約9%，其凶險堪比2008年金融海嘯。

華盛頓郵報21日報導，這份由穆迪分析公司(Moody's Analytics)經濟學者詹迪(Mark Zandi)及雅洛斯(Bernard Yaros)合撰的報告指出，國債違約(debt default)引發的經濟危機可謂天翻地覆，屆時財政部得面臨煎熬選擇，是要拒付屆期應給老年人社會福利達200億元，還是拒償持有國債的債權人，後者將重傷美國的信用，而且讓借貸成本永遠升高。

有線電視新聞網(CNN)引述非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)主席瑪雅‧麥吉尼斯(Maya MacGuineas)報導，萬一出現政府債務違約，「無人將可得以倖免」。

麥吉尼斯比喻說：「到時候的狀況會像陷入一場自作自受的災難，永遠無法脫身，而就在同一時間，我們在國際社會所扮演的角色，早就已經受到質疑。」

倘若沒有調高舉債上限，數百萬美國民眾生計將受到直接衝擊，包括聯邦機關員工及軍人薪資沒有著落，聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)福利無法領取，拿不到退稅、社安金支票無法發放，為聯邦政府提供服務的包商也領不到款項。

另外，災難援助計畫、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡) 、聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，簡稱CHIP)、基礎建設補助以及教育、公共衛生及兒童食物營養計畫等也受到衝擊。

穆迪報告指出，債限僵局一旦解決，股市會反彈，但某些損失將永遠補不回來。

根據CNN報導，高盛集團(Goldman Sachs)日前在分析報告中對客戶提出警告說，目前的狀況是繼2011年以來，「過去十年間風險最高的舉債上限期限危機」，當年金融市場受到嚴重震撼，美債遭到史無前例的降級。

兩黨雖仍有信心，認為舉債上限出絀漏得以避免；白宮官員及共和黨國會議員近幾日都堅稱，債限會調升或擱置，但對該怎麼做，雙方意見仍極分裂。