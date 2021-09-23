多位前財長警告：債限若不提高 美經濟將「受重傷」

多位前財政部長22日呼籲國會領袖盡速在10月前，化解美國28兆元舉債上限的僵局，左起為前財長蓋納、鮑森、傑克‧盧。（本報資料照片、Getty Images）

多位前財政部長22日呼籲國會領袖盡速在10月前，化解美國 28兆元舉債上限的僵局；前財長們表示，若未能提高舉債上限，將傷害美國經濟。

六位前財政部長致函眾、參院 兩黨領袖，警告若美國債務違約，將造成一連串衍生後果，包括市場動盪，經濟信心受挫、社會安全等聯邦計畫預算遭刪減。

六位前財長包括布魯曼索(Michael Blumenthal)、魯賓(Robert Rubin)、桑莫斯(Larry Summers)、鮑森(Henry Paulson)、蓋納(Timothy Geithner)和傑克‧盧(Jack Lew)。

信件中寫道：「無法解決舉債問題，將出現前所未見的違約，嚴重傷害經濟與國家安全。即使違約的時間不長，仍會阻礙經濟成長。」

麥康諾拒絕調高債限

財政部長葉倫(Janet Yellen)已多次警告若國會不採取行動，美國債務將在10月違約，恐引發「經濟災難」；但國會議員在債務上卻採取邊緣政策，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周就拒絕葉倫暫停政府借款上限的要求。

麥康諾上周推文表示：「總統、眾院和參院都是民主黨 掌控，他們擁有提高舉債上限的所有條件，這完全是民主黨的責任。共和黨絕不會再次草率，且因黨派因素就在稅務和開支上揮霍。」

眾院民主黨議員於21日晚間通過短期的開支法案，支持政府運作至12月上旬，附帶暫停舉債上限措施；不過此法案幾乎確定將在參院闖關失敗，目前除了四位共和黨參議員外，其他人都已表態將投反對票；而民主黨至少需要十位共和黨議員支持，才能避免陷入冗長辯論。

前財長們在信中寫道：「即使尚未真正違約，延宕決議也將造成傷害，在現行的狀況下更是如此。」若美國未能提高或暫停舉債上限，暫時性違約將出現嚴重負面影響，利率將飆升，提高借款成本。

葉倫日前投書「華爾街日報」指出：「過去美國從未違約，若違約可能將引發歷史性的金融危機，加重衝擊緊急公衛體系。」

高盛經濟學家上周也告知客戶，目前舉債上限的僵局具有風險，如同2011年史坦普將美國主權債信用評級降級。

來源：CNBC Television