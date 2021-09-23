拜登安撫馬克宏 法大使下周返美…主動要求通話 認自己須負責

美法兩國因澳洲撕毀澳洲潛艦採購合約而鬧僵一周後，拜登總統22日與法國總統馬克宏通話，雙方達成深度協商的共識，拜登下月底親訪歐洲會晤馬克宏。（路透）

美國日前決定轉移核動力潛艦技術給澳洲 ，導致原本為澳洲造艦的法國，丟了數百億元的採購合約，法國總統馬克宏 因此召回駐美大使強烈抗議；美法兩個北約盟國關係低盪數日後，拜登 總統22日主動與馬克宏通了電話，認了自己沒有廣泛協商且必須負責後，10月底到歐洲將與馬克宏會面；法國隨後宣布，駐美大使下周將回任華府。

兩國在雙方領導人會後，發表共同聲明；白宮轉述，拜登與馬克宏達成深度協商的共識；拜登並向馬克宏坦承，在澳洲安全這件事情上，是應該要有(卻沒有做到)更廣泛的協商，「他認為自己要負責。」

根據聯合聲明，美法領導人認為，攸關法國和歐盟盟友戰略利益之事，公開協商有助整體形勢，拜登表達了他在這方面的持續承諾。

聯合聲明表示，兩人決定開啟深入協商，為確保實現美法共同目標創造互信條件，拜登與馬克宏下月底將在歐洲會面。

美法兩國因澳洲撕毀澳法潛艦採購合約而鬧僵一周後，拜登總統（右）22日與法國總統馬克宏（左）通話，雙方達成深度協商的共識，拜登下月底親訪歐洲會晤馬克宏。圖為兩人今年6月12日在G-7峰會握手。（美聯社）

拜登15日與英國首相強生(Boris Johnson)和澳洲總理莫里森(Scott Morrison)共同宣布成立安全協議AUKUS，澳洲將獲得美英技術協助自製核動力潛艦艦隊，並毀棄先前和法國簽署的660億美元造艦合約，引發法國強烈不滿；法國17日宣布召回駐美國與駐澳洲大使，以示抗議。

英國衛報報導，憤怒的法國無視英國，只召回駐美國和駐澳洲大使，還稱唐寧街是華府扈從(vassalage)。

仍在美國訪問的強生22日用英文片語直譯成法文，隔空對馬克宏喊話，要法國「冷靜點」(prenez un grip)，還說法國「有完沒完呀。」(donnez-moi un break)。

「那些我最親愛的國際友人，該冷靜點了吧，有完沒完呀。」強生說，美英澳新安全協議AUKUS是全球安全事務往前邁進一大步，是三個理念相近盟友，打造技術共享夥伴關係，沒有排它性，也不與中國為敵。

路透報導，強生的言論形同火上澆油，兩名法國外交官已接到指示，近日內限制與英國的往來。

為了安撫憤怒的法國，拜登主動要求與馬克宏通話，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，通話氣氛友善，雙方同意進一步推動雙邊關係，拜登期待這是雙邊關係恢復正常的一步。

白宮說，兩國領導人決定開啟深入協商，10月底也會在歐洲會面；馬克宏決定讓法國駐美大使下周重返華府，與美國資深官員密切合作。

此外，聯合聲明也提到，拜登重申法國與歐洲參與印太地區的戰略重要性。