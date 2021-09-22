民主黨擬立法限縮總統職權 水門案、越戰來最大規模

民主黨國會議員打算立法限縮總統職權，糾正前總統川普(左)任內曾經打破常規、專斷獨行的每一道行政命令的「適法性」。(美聯社)

民主黨 國會議員打算立法限縮總統職權，讓美國真正走入「後川普」時代，目標是通過水門案、越戰以來最大規模的限制行政權法案。

民主黨國會黨團已和白宮仔細琢磨這套法案好幾個月，重點是糾正川普任內曾經打破常規、專斷獨行的每一道行政命令的「適法性」。

民主黨議員已經把所有該糾正的「行政獨大」點匯集一冊，準備提出逐一糾正的「保護民主法案」(Protecting Our Democracy Act)。

法案要點包括總統不得隨意特赦涉嫌貪腐案件的人、不得拒不回應監督部門的傳票、不得違背國會通過的撥款，隨意動用或秘密凍結不用、不得任意開除各部會的監督人員、不得對內部揭弊者(吹哨者)進行報復。

領銜提出這項法案的眾議員謝安達(Adam B. Schiff，加州)說，希望參眾兩院今秋會期內，就此法案進行全院投票表決。

雖然一旦法案通過，第一個受影響的總統就是民主黨籍的拜登，其內涵對川普任期作為明，顯然充滿貶斥的意味；因此，多少共和黨 議員願意支持，很值得觀察；參院 須至少有十名共和黨議員投贊成票，法案才可能通過。

法案聯署人指出，共和黨參議員曾對法案的重要精神及具體內容表示支持，包括規定司法部必須交出各界和白宮官員聯絡的紀錄，限縮總統宣告緊急狀況的權力，不得動用國會未核准的款項。

不過，聯署人預期法案送到參院時，會「拆開」處理，不同規範事項會附上不同程度的限縮字眼，讓參院審酌。

曾和民主黨議員討論法案本文的政策顧問戴頓（Soren Dayton）說，共和黨參議員曾經支持法案主要內容，「我們相信這次，他們也會對法案的其他內容積極表示意見。｣

民主黨在眾院席次過半，謝安達說，「我們的民主政治比我們所知脆弱得多，這個法案就是要把我們認為已經是『規定』的事項條文化，變成法律規定。」