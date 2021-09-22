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川普要潘斯推翻大選 新書爆同黨參議員震驚：憑空捏造

川普要求潘斯推翻大選結果 新書曝細節

編譯洪毅╱綜合21日電
前總統川普(左)曾要求前副總統潘斯推翻選舉結果，新書披露更多細節。(美聯社)
前總統川普(左)曾要求前副總統潘斯推翻選舉結果，新書披露更多細節。(美聯社)

去年總統大選後，前總統川普一直試圖推翻選舉結果，為此還曾說服前副總統潘斯(Mike Pence)以參院議長的身分否定部分州的選舉人票；揭發「水門案」的記者伍華德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)合著的新書「危急關頭」(Peril，暫譯)中披露更多有關細節，其內容甚至讓同為共和黨籍的參議員感到「震驚而天旋地轉」。

有線電視新聞網(CNN)事先取得書中揭露的內容指出，指導潘斯推翻選舉結果是由川普的律師伊士曼(John Eastman)草擬，在他撰寫的備忘錄中，要潘斯首先在宣讀選舉人票時，將「有選舉爭議的州」排除，屆時川普就會以232張選舉人票對上拜登的222張。

伊士曼寫道，潘斯其實可以藉此宣稱川普獲勝，他建議潘斯可以宣布「無人達到270張選舉人票」的勝選門檻，將選舉結果交由眾院決定，由於每個州的代表只能投下屬於該州的一票，按當時的眾院格局，川普將會獲勝。

根據書中所述，伊士曼將此備忘錄交給川普的重要政治盟友、當時擔任兩院經濟聯合委員會主席的麥克．李(Mike Lee)閱讀後，他對此內容感到「震驚」，而且頓時覺得「天旋地轉」，因為這一切作為在憲法、法律及實務上都從無前例，基本上是伊士曼「憑空捏造」。

根據書中所述，麥克．李後來跟伊士曼說：「這是在浪費時間，你不如去跟英國女王告御狀，反正國會不能這樣做」。

書中還揭露，川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)還致函當時擔任參院司法委員會主席的葛理漢(Lindsey Graham)，試圖說服他承認喬治亞等州的選舉舞弊指控。

當時司法委員會首席顧問荷姆斯(Lee Holmes)看到朱尼安尼提交的「證據」後說，其內容草率、武斷、空泛，像是「八年級生的霸凌大雜燴」；而葛理漢聽到這句話的回覆是：「是三年級才對」。

川普團隊沒有忘記將備忘錄交到潘斯手上，當時川普還說，伊士曼是「備受尊敬的憲法專家」，潘斯應該聽他的，而潘斯的拒絕，便招致川普直接的攻訐。

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