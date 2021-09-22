騎警抽打海地無證客惹議 「震驚」國安部長要調查

拉丁裔的國安部長梅奧卡斯21日稱相關影像令他「震驚」，指示派員隨時監督巡邏員的作為。(美聯社)

德州 聯邦邊界巡邏員日前騎馬驅趕、抽打及逮捕無證海地移民 的畫面曝光後，也挑起政治風暴，國土安全部部長(DHS)梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)震驚之餘亦承諾調查；而拜登總統盟友、民主黨與民權團體領袖21日對聯邦當局對待海地移民的方式感到惱怒，紛紛表示無法接受、指執法單位藐視移民法規。

「DHS絕不容忍在拘留所欺侮移民的方式，將審慎調查相關指控」；DHS發表聲明表示，「這些畫面慘不忍睹，我們將迅速展開妥善調查並從全面調查中得知真相。」

拉丁裔的梅奧卡斯20日原本對於這般血腥畫面不以為意，21日改口稱相關影像令他「震驚」，已指示DHS派員隨時監督巡邏員的作為。

DHS聲明表示，「致力安全、有序且人道地處理移民問題，可以且絕對能確保移民人身安危與尊嚴。」

邊境 巡邏隊(Border Patrol)副隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示，當初決定讓巡邏隊員騎馬是為了「釐清是否有人需要幫助，並搜查偷渡組織在德里歐(Del Rio)附近活動的情報。」

民主黨人士與民權組織對於巡邏隊員的行為感到惱怒，也都表示不滿；眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)發表聲明譴責巡邏員行徑「恐怖且惱人」，「在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下對待海地移民的舉措恐怖且令人生氣。」

紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)形容這些畫面「讓國家蒙羞」；她推文寫道「無論是民主黨或共和黨總統，移民體制對移民都很殘忍且不人道，移民不應被視為罪犯。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，這些景象「完全無法接受」，當局不能「持續仇恨與排外，這些(前總統)川普的政策不尊重移民法」。

全國有色人種促進會(NAACP)主席強生(Derrick Johnson)也將德州邊境巡邏員的行為與川普政府的非人道移民政策相比，說道「這個政府任內在南部邊境發生的人道危機，醜陋地反映了美國歷史某些最黑暗的時期。」