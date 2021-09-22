眾院通過法案 注資聯邦政府避免10月關門

眾院民主黨21日晚多數決通過政府延續運作經費案。但參院多數黨領袖舒默表示參院一定要通過。(美聯社)

眾院21日晚以民主黨 為主通過法案，注資給聯邦政府運作，以免在10月被迫關門，同時取消舉債上限，以便增加天災紓困資金、資助阿富汗難民在美安身立命；但全案下一步在兩黨各擁50票的參院 勢必面臨苦戰，共和黨拒絕調升舉債上限，以抗議拜登總統3兆5000億元預算 案，就算陷聯邦政府於停擺也在所不惜。

華盛頓郵報報導，如果在月底本會計年度結束，聯邦政府無法取得經費預算，就有被迫關門之虞；而且，若不能暫停或調整舉債上限，那麼多年來累積的國債利息恐將無法償付。

眾院通過的法案提供應急預算資金，讓政府運作可延長到12月3日，而且延長舉債授權到2022年底，另納入286億元的救災款，以紓解颶風艾妲等極端天候引發的災情；還有撥出63億元協助阿富汗撤出的盟友，為終結20年阿富汗戰爭做收尾。

民主黨國會高層在白宮支持下推動這條政府經費法案，而國會目前國會氣氛十分詭譎；國會議員正打算慢慢削減拜登「重建美好未來」、斥資3兆5000億元的總預算施政構想；外界極其關注，假如政府經費法案無法在參院過關，本會計年度即將屆期，財政、經濟陷入重大難題恐怕難以避免。

參院共和黨領袖麥康諾21日放話，拜登總統打算魯莽加稅、亂花錢，所以他不擬支持這條旨在償還過去國債的經費法案；麥康諾揚言，既然白宮跟國會都由民主黨掌控，那麼找到足夠票數通過法案，該由民主黨自行設法。

民主黨控制的眾院通過政府經費法案，但可想而知它還會卡在兩黨各占50席的參院；民主黨要煞費苦心找到10名共和黨參議員支持，才能跨越門檻，不被「費力把事拖」(filibuster)議事規矩牽絆。

眾院民主黨為了化解黨內溫和派及進步派的分歧，還把法案中原訂提供以色列鐵穹飛彈防空系統10億元的條款暫時刪除。

民主黨溫和派8月要求黨高層27日先對參院已通過、斥資1兆2000億的道路橋梁寬頻基建法案投票，但進步派威脅說，如果總數3兆5000億元的「人道」預算法案屆時還沒制定完成，就要延擱基建法案。