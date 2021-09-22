欠薪扣小費 全美華埠勞工爭權…少數族裔移民最常被壓榨

曼哈頓中國城。(路透)

華人社區頻傳勞工 長期薪水被偷、小費遭扣等問題；國家廣播公司(NBC)21日報導，全美各地華埠都出現華人勞工挺身而出爭取權益的事件；一名活動籌辦者說，新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍，讓各地華埠餐廳員工長期遭到剝削的事實，清楚呈現於世人眼前。

報導指出，舊金山華埠御食園川菜館(Z & Y Restaurant)22名員工聯合提出工資訴訟，上個月以161萬元達成和解，便是明顯實例；員工指控餐廳老闆扣押將近60萬元小費，並且剋扣工資。

56歲的王拓(John Wan)接受NBC訪問時說，在該餐廳工作 三年從來沒拿到過加班費，州政府規定的用餐休息時間也都繼續工作，輪班時間經常長達11小時，每周工作六天。

報導指出，王拓是遭到欠薪的員工當中少數能說流利英語的，得知身為勞工的權益受損後，決定站出來為來自中國與台灣的20多位移民 同事打官司，指控餐廳未依州政府規定給予最低工資，也沒有病假。

國家廣播公司報導，包括王拓在內的員工由於揭露欠薪事實而遭報復，在這起案件中另外獲得7萬元和解；報導指出，王拓在準備訴訟期間生病，康復之後雇主拒絕讓他返工，令他與妻子承受巨大財務壓力與精神折磨。

「我希望大家團結起來，知道狀況為何。」王拓說，「除了薪水之外，我們希望向其他移民勞工傳達訊息，讓他們知道有權站出來為自己說話。」

協助遭欠薪的御食園川菜館員工打官司的「華人前進會」(Chinese Progressive Association)行政主任劉茂琦(Shaw San Liu)說，由於受到新冠疫情以及仇視亞裔種族歧視氛圍影響，使得餐廳業與低薪產業華人員工長期遭到剝削的問題，更加明顯。

國家廣播公司分析，從事低薪工作的移民勞工，薪資遭竊(wage theft)問題存在已久，餐飲業尤其嚴重。

參與了御食園川菜館員工和解案的「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)律師帕琳恩‧密契爾(Palyn Hung Mitchell)說，不管雇主的種族背景為何，從事低薪工作、移民出身的少數族裔勞工，在職場最常被壓榨。

她說，由於語言障礙，或害怕遭到遣返或報復，這些勞工不懂得如何保護自己的權益；她也說，從事低薪工作的少數族裔移民勞工常常只在乎一個目標，就是寧可犧牲自己，只要能讓家人得以溫飽。

報導指出，紐約彩福樓餐廳(Joy Luck Palace)2019年被法院下令發放將近100萬元扣薪給19名員工，其中包括應該給付的最低工資及加班費；不過，勞工團體組織指出，迄今還沒有任何員工拿到錢。

NBC報導說，在波士頓，當地三家華人超市今年5月被檢察官下令必須付給勞工扣押薪資100萬元；兩年前，波士頓華埠Happy Lamb Hot Pot也因為14名員工薪資被竊，最後以90萬元達成和解。

密契爾説，御食園川菜館員工聯合訴訟案件獲勝，鼓舞其他餐廳員工，也讓更多移民勞工願意挺身而出爭取更好的工作待遇。