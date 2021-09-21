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美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

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高負債、高槓桿、高周轉 恒大夜路走多遭反噬

中國新聞組／綜合20日電
恒大深圳總部。（Getty Images）
恒大深圳總部。（Getty Images）

中國恒大這家有25年歷史的企業集團，1996年在廣州創立時，恰逢中國開始實施住房私有化改革，見證了中國房地產行業的繁榮和企業發債狂潮。

恒大向銀行借貸數以億計的資金買地，之後幾個月內開盤售樓，收回數倍資金，再把錢投入買更多的地，借更多的債，開更多的盤；它以高負債、高槓桿、高周轉的「三高模式」操盤房產，如此急遽膨脹下，逐漸成為中國房企巨頭，還跨足汽車、金融、旅遊等多項領域；但激進擴張事業版圖下，風險也不斷累積。

恒大集圖負責人許家印經營企業，以大膽敢冒險著稱。（取材自財經網）
恒大集圖負責人許家印經營企業，以大膽敢冒險著稱。（取材自財經網）

負債太多 內部管理不周

專家直指恒大高層犯了兩大錯，首先是負債太多，其次是公司內部管理問題；恒大的財務危機，甚至被喻為中國版的「李曼兄弟」；由於房地產市場占中國經濟四分之一以上，因此專家擔憂，房地產恐成中國經濟的一大「灰犀牛」。

中國恒大創始人、董事局主席和最大股東許家印在河南省中部一個貧困村莊長大，憑自身努力考上大學，畢業後在一家國有鋼鐵公司工作；37歲那年許家印在廣州創辦中國恒大，以喜歡冒險和大膽下注著稱。

「快速開發」是恒大的關鍵商業戰略之一；恒大收購了數以百計的地塊，房產銷售比其他所有開發商都多，而且隨著房價飆升，其銷售一再創紀錄。

到2018年底，恒大在中國各地的項目樓面的面積超過3萬3000畝，是四年前的三倍，員工多達20萬人；公司業務擴展到主題公園、醫療健康服務、礦泉水生產，以及電動汽車製造，還斥資1.8億美元收購了廣東省的一家職業足球俱樂部。

疫情封鎖 抑制槓桿操作

恒大在大舉舉債的同時，向股東支付了數以十億美元計的分紅，其中多數現金發給了最大股東許家印本人，使他躋身中國首富。自2018年10月以來，他已收到超過人民幣340億元(約53億美元)的股息。

新冠疫情發生後，中國實施封鎖措施，也抑制了一連數月的房地產銷售；中國政府部門為遏制房地產過熱，又給開發商設定「三條紅線」，抑制槓桿操作；恒大踩中了所有的紅線，無法承擔新的債務。這些因素導致恒大的股票和債券，在去年秋天和今年6月兩次暴跌。

7月1日，62歲的許家印在北京舉辦的中共成立100周年慶典上高調亮相，試圖緩解外界對恒大的擔憂。但事與願違，市場對恒大股票和債券的拋售在夏季愈演愈烈，致使恒大的流動性問題惡化，以致不得不用未售出的房屋，向一些供應商和承包商支付帳單。

8月中旬，金融監管機構約談了恒大的高層管理人員，敦促他們解決債務問題；恒大試圖剝離其它一些資產以籌集現金，並談判出售電動汽車業務的部分股份；這一業務的市值已縮水800多億美元。

恒大在很多城市的項目已停工，因此面臨來自供應商、小投資者以及把積蓄投進恒大期房的購房者的一連串投訴和抗議。

據中國恒大最新財務報告顯示，截至6月底，該公司負債總額高達1兆9665億元人民幣(約3050億美元)。史坦普全球市場財智數據顯示，全球所有上市房地產管理或開發公司裡，恒大的總負債最多；執迷高槓桿與高周轉的資產操作，夜路走多了，終遭反噬。

中國 房地產 汽車

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