恒大恐違約 禍及中國信貸市場 安石集團等基金損失慘重

中國房地產龍頭企業恒大因旗下恒大財富發生擠兌，引動債務違約、信用危機和資金鏈斷裂危機。圖為恒大開發的蘇州太倉恆大文化旅遊城本月已停工。（Getty Images）

中國 恒大集團危機導致其他地產開發商債券 暴跌，也衝擊西方債券市場；恒大可能違約危及中國信貸市場，使歐洲與美國追求高殖利率，購入中國公司債的投資 人損失慘重。

華爾街日報(WSJ)報導，擔憂恒大本月可能違約，引發投資人將資金撤出其他中國房地產開發商，波及安石集團(Ashmore Group)、貝萊德(BlackRock)與太平洋投資管理公司(PIMCO)等投資機構的基金。

恒大波及其他開發商，禹洲地產(Yuzhou Properties)2024年到期、票面利率為8.5%的債券價格下跌約10%，至面值的75%。

近年儘管中國房市出現泡沫化跡象，西方投資機構仍加碼購入中國公司債，希望搭上中國的高經濟成長率，尋求優於國內市場的高報酬率。

雖然截至6月恒大集團已欠債約890億美元，但許多人相信恒大的規模龐大，中國政府將出手相救；部分看多中國市場的投資機構，例如安石集團為新興市場專家，其他則是同時跨足已開發與開發中市場的全球債券基金。

安石集團一檔規模龐大的基金，在上周市值損失1%，今年表現與同類基金落後3.62%；貝萊德一檔全球收入基金上周下跌0.31%，今年已落後競爭者近一個百分點。

安石集團該基金約有5%資金投入中國市場，貝萊德該檔基金略高接近7%。

投資人擔心恒大集團違約可能在中國國內引發系統性危機，如美國的李曼兄弟；不過資產管理公司Ninety One投資組合經理蕭艾倫(Alan Siow，音譯)指出，中國其他地產商營運狀況良好，目前的擔憂可能過度誇大。

蕭艾倫的新興市場公司債基金未持有恒大債券，而專注找出能在市場環境取得成功的企業，他說：「我不認為李曼兄弟是個合適的比喻。」

不良債權基金也放眼中國公司債，希望在低價買入，再透過債券重組或市場反彈時賣出取得獲利；近幾周一群恒大債券持有人也組成委員會，與公司和政府建立重組對話。