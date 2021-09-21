我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談台駐美處更名 美學者：或被曲解為美支持台獨

「潛艦門」讓歐盟考慮延期與美國的科技峰會

恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點

編譯洪毅／綜合20日電
恒大在河南洛陽的一個公寓大廈開發項目尚未完工。（路透）
恒大在河南洛陽的一個公寓大廈開發項目尚未完工。（路透）

中國地產巨頭「恒大集團」陷入3000億元債務危機，金融市場擔憂債務違約引發「李曼兄弟」(Lehman Brothers)式的連鎖反應，導致華爾街股市開盤重挫，道瓊指數20日下挫近1.8%，為7月以來最大跌幅；其他資產也連帶受到衝擊，出現震盪或走低，包括加密貨幣龍頭比特幣(bitcoin)也重挫。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮20日表示正監控市場的情勢，強調恒大的業務「幾乎全都集中在中國」；一些專家也認為，由於茲事體大，北京當局可能不會坐視不管，而會出手避免事態擴大，而且恒大有大量可以變現的資產。

道瓊指數在20日下午一度下挫超過970點，之後跌點收至614點，以33970點作收、跌幅1.78%；史坦普500指數則下跌1.7%至4358點、那斯達克指數下跌2.1%至15012點，後兩指數在20日創下今年5月以來的最大跌幅，三指數開盤後，全天都是下跌狀態。

市場對恒大債務反應如此劇烈，主因集團積欠的債務高達3000億元，如果債務違約，可能引發類似2008年華爾街前五大投資銀行之一的李曼兄弟破產的連鎖反應；更何況，中國出手打擊房地產炒作，可能還會讓更多地產業者接連陷入類似危機。

中國地產巨頭「恒大集團」陷入巨額債務危機，金融市場擔憂債務違約引發連鎖反應，導致...
中國地產巨頭「恒大集團」陷入巨額債務危機，金融市場擔憂債務違約引發連鎖反應，導致華爾街股市大跌。圖為紐約證券交易所。（路透）

李曼兄弟破產是美國2007開始的次級房貸風暴後導致的標誌性事件，代表情勢已從次貸違約衍生到金融危機，進而是全球性的經濟衰退。

恒大有一檔2.32億人民幣(約3600萬元)的境內債券將在23日到期，同日也是8350萬美元的債券償息期限，如果恒大在23日後30天內還不出錢，就可能構成違約；因此20日的股市下跌以銀行類股為重災區，能源類股則是另一受創板塊。

此外，股市近期向上攻堅的態勢也面臨瓶頸，許多專家指出，股市自去年3月持續走升後，不斷刷新歷史新高，回檔修正亦可預期。

各種因素交織，導致華爾街俗稱「恐慌指數」的VIX指數，20日一度上升到28以上；儘管後來收斂至25.71，但升幅仍高達23.55%，為今年5月以來新高。

由於擔憂恒大違約，甚至破產、倒閉會引發金融及經濟危機，許多資產價值也受到影響而波動，其中最為鮮明的是比特幣；截至美東時間20日晚間8時，比特幣價值不到43000元，與過去24小時相比跌幅一度超過9%。

其他大宗物資價格下滑或疲軟，彭博商品指數(Bloomberg Commodity Index)下跌1.53%至96.05元，布蘭特原油(Brent Oil)油價早盤跌幅一度超過2%，目前每桶依然不到75元；其他避險資產如黃金、美債等，則價格略有上揚。

恒大在中國很多城市的項目都已停工，面臨來自供應商、小投資者以及把積蓄投進恒大期房...
恒大在中國很多城市的項目都已停工，面臨來自供應商、小投資者以及把積蓄投進恒大期房的購房者連抗議。圖為深圳市警方圍起人牆，防止示威者衝擊恒大總部。（路透）

指數 華爾街 破產

上一則

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

延伸閱讀

「只吃進口水果」恒大高管爆帝王級別奢華癖好 惹眾怒

「只吃進口水果」恒大高管爆帝王級別奢華癖好 惹眾怒
恆大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

恆大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點
擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元

擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元
恆大危機擴散 道瓊期指大跌逾500點

恆大危機擴散 道瓊期指大跌逾500點

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地