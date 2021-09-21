恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點

恒大在河南洛陽的一個公寓大廈開發項目尚未完工。（路透）

中國地產巨頭「恒大集團」陷入3000億元債務危機，金融市場擔憂債務違約引發「李曼兄弟」(Lehman Brothers)式的連鎖反應，導致華爾街 股市開盤重挫，道瓊指數 20日下挫近1.8%，為7月以來最大跌幅；其他資產也連帶受到衝擊，出現震盪或走低，包括加密貨幣龍頭比特幣(bitcoin)也重挫。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮20日表示正監控市場的情勢，強調恒大的業務「幾乎全都集中在中國」；一些專家也認為，由於茲事體大，北京當局可能不會坐視不管，而會出手避免事態擴大，而且恒大有大量可以變現的資產。

道瓊指數在20日下午一度下挫超過970點，之後跌點收至614點，以33970點作收、跌幅1.78%；史坦普500指數則下跌1.7%至4358點、那斯達克指數下跌2.1%至15012點，後兩指數在20日創下今年5月以來的最大跌幅，三指數開盤後，全天都是下跌狀態。

市場對恒大債務反應如此劇烈，主因集團積欠的債務高達3000億元，如果債務違約，可能引發類似2008年華爾街前五大投資銀行之一的李曼兄弟破產 的連鎖反應；更何況，中國出手打擊房地產炒作，可能還會讓更多地產業者接連陷入類似危機。

中國地產巨頭「恒大集團」陷入巨額債務危機，金融市場擔憂債務違約引發連鎖反應，導致華爾街股市大跌。圖為紐約證券交易所。（路透）

李曼兄弟破產是美國2007開始的次級房貸風暴後導致的標誌性事件，代表情勢已從次貸違約衍生到金融危機，進而是全球性的經濟衰退。

恒大有一檔2.32億人民幣(約3600萬元)的境內債券將在23日到期，同日也是8350萬美元的債券償息期限，如果恒大在23日後30天內還不出錢，就可能構成違約；因此20日的股市下跌以銀行類股為重災區，能源類股則是另一受創板塊。

此外，股市近期向上攻堅的態勢也面臨瓶頸，許多專家指出，股市自去年3月持續走升後，不斷刷新歷史新高，回檔修正亦可預期。

各種因素交織，導致華爾街俗稱「恐慌指數」的VIX指數，20日一度上升到28以上；儘管後來收斂至25.71，但升幅仍高達23.55%，為今年5月以來新高。

由於擔憂恒大違約，甚至破產、倒閉會引發金融及經濟危機，許多資產價值也受到影響而波動，其中最為鮮明的是比特幣；截至美東時間20日晚間8時，比特幣價值不到43000元，與過去24小時相比跌幅一度超過9%。

其他大宗物資價格下滑或疲軟，彭博商品指數(Bloomberg Commodity Index)下跌1.53%至96.05元，布蘭特原油(Brent Oil)油價早盤跌幅一度超過2%，目前每桶依然不到75元；其他避險資產如黃金、美債等，則價格略有上揚。