名嘴鼓動 美抗體療法激增622% 醫師批： 占用資源

Delta變種病毒肆虐全美，未曾接種疫苗 的民眾首當其衝，雖然現在有開發出「抗體療法」能夠治療，但一次要價2100元，醫療及社會成本極高；許多堅決不接種疫苗的民眾受部分醫師及保守派電台主持人的鼓吹，寧願選較貴較費時的抗體療法，也不打便宜快速的疫苗。

抗體療法確實是有效的治療手段，但與疫苗一樣都還在實驗性階段；即便疫苗費用與抗體療法的費用都由聯邦政府 負擔，但說到底都還是納稅人的錢，整體醫療體系及社會為此付出的成本不可謂不高。

醫師指出，抗體治療每次療程約需1.5個小時，並需要護士時時監控，占用寶貴的醫療人力資源；傳染病專家克莉絲汀．拉莫斯(Christian Ramers)說：「抗體治療法會排擠其他醫療資源的分配，但一劑20元的疫苗就可避免這些事。」

雖然抗體治療相對於疫苗成本極高，但終究是終結疫情的另一個希望，拜登 政府投資1.5億元擴大這種治療方式的適用範圍，進一步帶動南方各接種率低的州的需求；據統計，7月底全國各醫院約下訂2萬7000劑，但至8月底時，訂單暴增到16萬8000劑，漲幅達622%。

一些共和黨執政的州限制疫苗授權，並廣泛設立抗體治療法診所，也是帶動需求上漲的重要因素，使聯邦政府不得不警告，因抗體治療法供不應求，本周開始可能面臨交貨遲延的窘境。

此外，許多接受這種治療方式的確診民眾，不斷宣稱自己「如奇蹟般地」康復，再加上疫苗陰謀論者、保守派電台主持人及少數醫師的推波助瀾，讓抗體治療法的聲量居高不下，接受這種治療方法的人說：「聽過打疫苗起副作用的，沒聽過抗體治療起不良反應的。」

休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist)醫師黃霍華德(Howard Huang)警告，「抗體治療只能治療一名患者，不像疫苗可以保護自己以外的其他人，而且也無法避免患者日後再次罹患重症。」