喜劇演員Chris Rock證實染疫 籲趕快打疫苗

喜劇演員Chris Rock證實染疫。 (路透)

非裔喜劇男星克里斯洛克(Chris Rock)19日坦承自己新冠肺炎 檢測結果呈陽性反應，呼籲所有疫苗 懷疑者不要再觀望、盡快接種新冠疫苗。

克里斯洛克在推特上發文寫道：「嘿，大伙們，我得到新冠肺炎了，相信我你們不會想要得這個病，快去打疫苗吧。」

喜劇演員Chris Rock染疫，呼籲反疫懷疑者趕快接種疫苗。(美聯社)

不過推文中克里斯洛克並未詳細說明自己的身體狀況，他的經紀人也未向媒體多做說明。

先前克里斯洛克出席吉米法倫(Jimmy Fallon)的「今夜脫口秀」(The Tonight Show)節目時，透露自己在今年5月已接種單劑的嬌生 (Johnson & Johnson)，並開玩笑的表示他是利用明星光環「插隊」接種；「我用我的明星特權，吉米」，他自帶幽默說：「我不在乎，其他演員麻煩讓開一下。」

事實上，克里斯洛克原先以為自己也需要打兩劑疫苗，還戲稱自己是「兩劑洛克」(Two-shots Rock)；後來才發現嬌生疫苗只需接種一劑，他打趣的比喻：「這真是疫苗界的糧票券啊。」

聯邦疾病防治中心(CDC)本月稍早釋出的一項研究顯示，未接種新冠疫苗者感染病歿的機率是已接種者的11倍，住院治療的機率超過10倍。

知名喜劇節目「歡樂單身派對」(Seinfield)的編劇及製作人查爾斯(Larry Charles)也藉此推文重申：「拜託讓我們的確診案例減少、病況減緩、然後痊癒吧，快點，我們需要你一起接種疫苗。」