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拜登補強針政策搖擺不定 惹怒部分州長：我說了算

編譯洪毅╱綜合19日電
佛州的共和黨州長德桑提斯公開表態反對拜登總統強制接種疫苗的規定。(美聯社)
佛州的共和黨州長德桑提斯公開表態反對拜登總統強制接種疫苗的規定。(美聯社)

拜登政府對外釋出新冠疫苗第三劑「補強針」已有一段時間，但是從白宮、公衛機關到學術界之間都還在各說各話，乃至互有矛盾，讓部分州長跳腳，乾脆自行決定在州內部署補強針。

POLITICO報導，目前疫情升溫最快速的當屬西維吉尼亞州，州長賈斯提斯(Jim Justice)15日表示，西維吉尼亞州民眾「迫切需要」補強針，他「強烈希望」聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，「只要補強針得到批准，我們就能即刻展開接種」。

不過西維吉尼亞州負責新冠疫情的最高官員馬爾許(Clay Marsh)本周表示，目前補強針都還僅止於「各種搖擺不定的訊息」，讓人「困惑」，還得等待FDA做出決定。

共和黨的阿肯色州長賀勤森。(美聯社)
共和黨的阿肯色州長賀勤森。(美聯社)

阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)14日表示，白宮上週曾向州長們說，補強針的指引預計在下周末前會出爐；聯邦疾病防治中心(CDC)也致函州政府說，建議等待FDA及CDC的指引再接種補強針。

但是一些州長已決定不待聯邦政府，而是「自己來」，例如馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)8日簽署行政命令，批准65歲以上、居住在安養或照護中心的長者接種補強針；儘管該行政命令用的是「提供接種額外劑量」的委婉措辭。

霍根當時表示，州政府過去數周，都在「聯邦政府指引模糊」的狀況下行事，拜登政府的消息「充滿困惑與矛盾」。

科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)也在13日表示，建議年長者、特別是免疫系統不佳的人士接種補強針，而且不需醫師證明。

與拜登政府一樣，霍根、賈斯提斯、波利斯都很重視以色列的補強針數據，因為該數據指廣泛接種補強針有助遏制疫情；但是公衛界、學術界對這些數據、報告的評價不一，有些人懷疑，以色列疫情遏制是否與補強針有必然關係。

FDA由外部專家組成的委員會在17日否定大規模接種輝瑞補強針的必要性，認為僅有年長者、身體有特殊狀況、或是第一線醫護人員需要；FDA不必遵照委員會的意見行事，但在當前的氛圍下，與委員會唱反調可能會引發政治後果。

西維吉尼亞州 FDA 疫情

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