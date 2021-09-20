拜登補強針政策搖擺不定 惹怒部分州長：我說了算
拜登政府對外釋出新冠疫苗第三劑「補強針」已有一段時間，但是從白宮、公衛機關到學術界之間都還在各說各話，乃至互有矛盾，讓部分州長跳腳，乾脆自行決定在州內部署補強針。
POLITICO報導，目前疫情升溫最快速的當屬西維吉尼亞州，州長賈斯提斯(Jim Justice)15日表示，西維吉尼亞州民眾「迫切需要」補強針，他「強烈希望」聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，「只要補強針得到批准，我們就能即刻展開接種」。
不過西維吉尼亞州負責新冠疫情的最高官員馬爾許(Clay Marsh)本周表示，目前補強針都還僅止於「各種搖擺不定的訊息」，讓人「困惑」，還得等待FDA做出決定。
阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)14日表示，白宮上週曾向州長們說，補強針的指引預計在下周末前會出爐；聯邦疾病防治中心(CDC)也致函州政府說，建議等待FDA及CDC的指引再接種補強針。
但是一些州長已決定不待聯邦政府，而是「自己來」，例如馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)8日簽署行政命令，批准65歲以上、居住在安養或照護中心的長者接種補強針；儘管該行政命令用的是「提供接種額外劑量」的委婉措辭。
霍根當時表示，州政府過去數周，都在「聯邦政府指引模糊」的狀況下行事，拜登政府的消息「充滿困惑與矛盾」。
科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)也在13日表示，建議年長者、特別是免疫系統不佳的人士接種補強針，而且不需醫師證明。
與拜登政府一樣，霍根、賈斯提斯、波利斯都很重視以色列的補強針數據，因為該數據指廣泛接種補強針有助遏制疫情；但是公衛界、學術界對這些數據、報告的評價不一，有些人懷疑，以色列疫情遏制是否與補強針有必然關係。
FDA由外部專家組成的委員會在17日否定大規模接種輝瑞補強針的必要性，認為僅有年長者、身體有特殊狀況、或是第一線醫護人員需要；FDA不必遵照委員會的意見行事，但在當前的氛圍下，與委員會唱反調可能會引發政治後果。
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