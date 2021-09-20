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擴大接種率各有對策 歐盟後來居上 超越美國

編譯徐薏茹╱綜合19日電
美國與歐洲諸國抗疫的共同目標是要擴大接種率，但措施不同。圖為在巴黎的紅十字會展示疫苗通行證，歐洲多統一要求疫苗護照，但美國仍不普遍。(美聯社)
美國與歐洲諸國抗疫的共同目標是要擴大接種率，但措施不同。圖為在巴黎的紅十字會展示疫苗通行證，歐洲多統一要求疫苗護照，但美國仍不普遍。(美聯社)

美國歐盟國家都面臨提升疫苗接種率的挑戰，美國近來頒布疫苗強制令，全美約1億人受此新政策影響；歐洲僅少數國家頒布強制令，但大多要求民眾出入各場所須出示證明，兩邊作法雖不盡相同，但目標皆為擴大疫苗接種率。

拜登政府頒布新政策，要求員工超過100人的企業必須強制員工接種疫苗，或者每周接受檢測，另外頒布行政命令，要求行政部門及承包商的聯邦員工接種疫苗，其中有特殊情況者有豁免權。

美國與歐洲諸國抗疫的共同目標是要擴大接種率，但措施不同。圖為在亞歷桑那州史卡斯岱...
美國與歐洲諸國抗疫的共同目標是要擴大接種率，但措施不同。圖為在亞歷桑那州史卡斯岱爾一家醫院的重症病護士莫隆尼希望要能提高亞州新冠疫苗的接種率。(美聯社)

相較於美國的強硬作風，歐盟實施疫苗強制令則相對困難許多，歐盟的衛生政策是27個成員國政府的責任，歐盟高層官員處理此議題相當小心謹慎。

歐盟副主席席納斯(Margaritis Schinas)說：「這不在我們的職權範圍內，這不屬於我們的法律框架，但如果我們想向成員國並且透過成員國向歐洲公民傳達什麼訊息的話，那就是『接種，接種，接種』。」

儘管歐盟官方無法強制所有的歐盟公民接種疫苗，許多政府正對未接種族群加強限制，未接種疫苗的人必須接受定期檢測，歐洲許多場所規定出入須出示新冠肺炎通行證，證明檢測陰性、已接種疫苗或最近得過新冠肺炎且已經康復。

而無論是美國或歐洲，推動疫苗接種率皆遭到部份人民反彈，美國因疫苗強制令而引發多起衝突及示威；義大利、法國及斯洛維尼亞等國有民眾上街頭抗議新冠通行證，巴黎甚至出現警民衝突。

斯洛維尼亞15日有上百位反疫苗的示威群眾向議會大樓投擲照明彈，抗議政府頒布的新冠通行證政策；儘管如此，疫苗接種率自從第一次頒布規定以來大幅攀升，衛生部新冠肺炎顧問團主席博亞娜·貝奧維奇(Bojana Beović)表示：「如果人們理解為什麼他們必須接種疫苗我會更高興，但重要的是接種疫苗的人口比例正在增加。」

歐盟最初的疫苗接種率落後美國，但已在7月底超越美國進度，截至16日，歐盟60%的人口已完成接種，美國的疫苗接種率則為53%。

疫苗 歐盟 美國

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