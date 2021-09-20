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染疫醫療無全額給付 美各州差很大 婦人面臨逾萬元帳單

記者顏伶如╱綜合報導
新冠疫情進入第二年，有些健保公司已不再支付新冠病患的全保醫療費用，加上各州醫保規定不同，造成新冠病患很大負擔。圖為新冠疫情嚴重的愛達荷州一所醫院加護病房搶救新冠重症病患。(美聯社)
新冠疫情進入第二年，有些健保公司已不再支付新冠病患的全保醫療費用，加上各州醫保規定不同，造成新冠病患很大負擔。圖為新冠疫情嚴重的愛達荷州一所醫院加護病房搶救新冠重症病患。(美聯社)

美國剛發生新冠疫情的2020年間，醫療保險公司對於消費者染疫治療費用均予全額給付，免除看診自付款(copays)及動輒數千元的住院自付額(deductibles)。華盛頓郵報指出，保險公司的作法在今年出現改變，在新冠疫苗仍未普遍之前，目前染疫患者已經必須自行承擔自付款與自付額。

佛蒙特州、新墨西哥州 健保給付

目前各州對醫院收費規定情況不一。據報導，如果幸運的住在佛蒙特州或是新墨西哥州，這兩州規定健保公所對新冠病患要全額保險，可是各州情況不一。多數人目前都暴露在不確定的情況下，對醫療帳單與健保規定，都不清楚；這也和患有基礎病的癌病、糖尿病患者與其他重症者等花費龐大的病病，都面臨醫療帳單壓力。但目前，依聯邦規定，健保公司仍然負擔檢測費用與疫苗費用。

圖為新冠疫情嚴重的德州休士頓州一所醫院加護病房。(Getty Images)
圖為新冠疫情嚴重的德州休士頓州一所醫院加護病房。(Getty Images)

 根據估計，染疫患者看病或住院恢復繳交自付款、自付額之後，保險業對於整體營收感到樂觀，也認為2020年營利將出現成長，因為2020年裡受到疫情影響，全美各地醫院紛紛暫停非急需手術(elective procedures)，讓保險公司因此省下這方面的負擔。

治療加上復健 巨額帳單無力還

喬治亞州婦人潔米‧阿薩爾(Jamie Azar)今年8月都在加護病房度過，靠著呼吸器維生，上周好不容在助步器的支撐下走出位於田納西州的一所復健醫院。雖然阿薩爾今年7月中旬接種了嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，打完疫苗11天後卻還是染疫，一度病危。

在喬州一所浸信會教會附設學前班擔任班主任、年薪約3萬6000元的阿薩爾，從鬼門關前撿回一條命，但現在面臨巨額醫藥費帳單，卻無力承擔。57歲的她先生已過世，膝下並無兒女。

阿薩爾的保險公司「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)今年1月31起恢復收取自付款及自付額，因此阿薩爾有5500元的住院自付額必須自理，另外還有自付款以及使用保險公司系統範圍之外的醫療服務費用(out-of-network charges)，其中包括她的加護病房費用。由於接下來還有復健療程，阿薩爾到了明年恐怕還要增加5500元醫藥費要自行處理。

阿薩爾說：「我還在等著醫藥費帳單陸續寄來，到時候將想辦法應該如何解決。」

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)研究顯示，染疫患者醫藥費帳單壓力輕重，與投保保險方案與居住地點有著密切關聯；基於聯邦政府規定，保險公司到目前為止不得針對新冠疫苗及病毒檢測對消費者收費。

醫療保險 醫療帳單 疫苗

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