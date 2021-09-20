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佛奇：12歲以下孩童 今秋可打疫苗

編譯洪毅╱綜合19日電
康州已可針對12歲到15歲的青少年施打疫苗。聯邦正計劃對12歲以下的孩童接種疫苗。圖為康州橙郡13歲的里孔班正在接種疫苗。(美聯社)
康州已可針對12歲到15歲的青少年施打疫苗。聯邦正計劃對12歲以下的孩童接種疫苗。圖為康州橙郡13歲的里孔班正在接種疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的外部專家委員會否定大規模接種第三劑輝瑞新冠疫苗「補強針」的必要性，衝擊拜登總統的計畫；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)19日表示，FDA的決策「沒有錯誤」，真正的重點應該是如何「擴大接種人口」，他同時很「確信」在今年秋季，就能開放12歲以下兒童接種疫苗。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)19日則表示，他支持FDA的委員會的決定，不過他也相信，符合接種補強針的資格在「未來幾周內」將會擴大。

康州66歲的杜尼是腎器官移植病人，符合可優先接種輝瑞補強針的規定。(Getty ...
康州66歲的杜尼是腎器官移植病人，符合可優先接種輝瑞補強針的規定。(Getty Images)

●FDA說法 衝擊拜登補強針計畫

FDA的外部專家委員會17日決定，有必要讓65歲以上長者，身體有特殊狀況人士，從事染疫風險較高職業的人員接種輝瑞補強針，但不建議開放到全體16歲以上民眾；此舉形同衝擊拜登在本月20日起，接種後八個月打補強針的計畫，拜登上個月中宣布此事時還說：「記住一個簡單規則：接種後八個月」。

佛奇19日接受ABC、CNN、NBC等各大媒體訪談，表示FDA的決定經過正當、而且態度謹慎的程序做出，是個「很好的結論」而且「沒有錯誤」。

白宮最高疫苗顧問佛奇博士19日表示12歲以下孩童，不久後可接種疫苗。(美聯社)
白宮最高疫苗顧問佛奇博士19日表示12歲以下孩童，不久後可接種疫苗。(美聯社)

●佛奇強調 首要任務是擴大接種人口

佛奇強調，政府的「首要任務」依然是「擴大接種人口」，在這點上「從不含糊」；佛奇還表示，隨著10月到來，各種數據陸續齊全，將得以找出安全有效的劑量，讓他「確信」今年秋季就能為5歲至11歲的兒童接種疫苗。 

FDA與白宮明確的措辭唱反調讓外界感到困惑，佛奇受訪時對此表示理解，也為政府緩頰，說這是「計畫」與「實際結果」的不同，外界有可能搞混兩者關係；佛奇表示，政府需要為接種補強針擬計畫，也要預設一個日期，那個日期就是「9月20日」。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯19日表示，符合接種補強針的資格在「未來幾周內...
國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯19日表示，符合接種補強針的資格在「未來幾周內」將會擴大。。(美聯社)

●NIH院長柯林斯：未來數周補強針將擴大範圍

柯林斯接受CBS訪問時則說，他認為FDA的委員會「一致同意」讓特定民眾接種補強針這件事「非常重要」，因為這代表隨著更多數據出爐，更得以確認補強針能有效扭轉疫情時，接種補強針的建議範圍就會擴大；而且他相信，這件事在「未來幾周」就能看到。

聯邦疾病防治中心(CDC)的專家委員會也將就補強針提供意見；柯林斯表示，FDA對「從事染疫風險較高職業」的定義「有些模糊」，預期CDC的委員會在這方面會好好琢磨。

FDA的委員會之後還會審議莫德納及嬌生疫苗補強針的計畫；由於最近輝瑞補強針的議題蔚為討論，佛奇表示，理解有些民眾可能會覺得自己「遭到排除」，但是他強調，政府沒有「忘了他們」。

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